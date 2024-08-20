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Развивающийся туристический сектор сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы

В 2024 году сектор туризма показал рост числа посетителей и ночлегов, отметившийся резким увеличением числа иностранных туристов в июне. Чемпионат Европы по футболуieu под эгидой УЕФА был значительным стимулом для этого роста. К сожалению, не все регионы испытали равные блага от этого.

 and  Wendy Allen
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- Развивающийся туристический сектор сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы

Сектор туризма Саксонии демонстрирует рост, но не дотягивает до показателей 2019 года в первом полугодии. С января по июнь около 3,7 миллиона туристов провели примерно 9,2 миллиона ночей в регионе. Это на 4,6% и 2.6% больше, чем сообщает Министерство туризма и Государственная ассоциация туризма. Министр туризма Барбара Клепш (ХДС) прокомментировала: "Туризм Саксонии вновь обрел свой успех."

Множество препятствий

Президент Государственной ассоциации туризма Йорг Маркет отметил, что Саксонию привлекают ее гостеприимство, разнообразные ландшафты и богатое культурное наследие. Однако отрасль сталкивается с рядом проблем, таких как растущие затраты, снижение энтузиазма в отношении расходов в сфере гостеприимства и нехватка квалифицированной рабочей силы. Эти проблемы создают серьезные трудности для многих предприятий.

Тренд роста зависит от региона. Верхняя Лужица/Нижняя Силезия, Саксонская Швейцария, Эльбланд и Дрезден показали заметный рост числа ночевок, в то время как Эрцгебирге и регион Кемниц-Цвиккау отстают от статистики первого полугодия 2023 года.

Чемпионат Европы по футболу 2022 стимулирует интерес к Саксонии

По данным, международные путешественники стали основным катализатором роста. Чемпионат Европы по футболу может сыграть роль в этом росте. В июне число иностранных туристов увеличилось примерно на треть (31,9%), а число ночевок выросло на 29,5%.

Нидерланды показали рост числа туристов на 80,2%, согласно данным Государственного статистического управления. Значительные увеличения также наблюдались среди туристов из Чехии и Хорватии. Национальные команды этих трех стран участвовали в матчах в Лейпциге в июне, что привлекло миллионы болельщиков в регион.

К сожалению, провайдеры ночлега в Лейпциге не получили ожидаемой выгоды от Чемпионата Европы по футболу. Хотя число иностранных туристов в городе существенно возросло, число немецких туристов сократилось по сравнению с предыдущим годом. В итоге Лейпциг показал снижение числа туристов на 10%.

Хотя сектор туризма Саксонии показал улучшение, рост в первом полугодии все еще не дотягивает до показателей 2019 года из-за различных трудностей. Отрасль сталкивается с растущими затратами, снижением энтузиазма в отношении расходов в сфере гостеприимства и нехваткой квалифицированной рабочей силы, что создает серьезные трудности для многих предприятий в сфере туризма.

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