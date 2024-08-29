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ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Разведывательное управление: значительное количество жизней спасены во время спецоперации в Вене

По сообщениям американских спецслужб, запланированные выступления знаменитой американской певицы Тейлор Свифт в Вене отменены из-за предполагаемых угроз теракта со стороны исламских экстремистов, которые предсказывали массовое насилие.

 and  Ann Bradley
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Из-за неспецифицированных причин выступления Тейлор Свифт в Вене планируется были отменены.
Из-за неспецифицированных причин выступления Тейлор Свифт в Вене планируется были отменены.

- Разведывательное управление: значительное количество жизней спасены во время спецоперации в Вене

Террористы намеревались ликвидировать тысячи людей на концерте Тейлор Свифт в Вене, как сообщает ЦРУ США. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид С. Коэн на совещании по вопросам разведки в Вашингтоне. Ранее об этом также сообщала "Нью-Йорк Таймс". Коэн заявил: "У них были планы ликвидировать значительное количество людей, тысячи, на этом концерте". Он также сообщил, что ЦРУ предоставило австрийским властям разведданные о террористических намерениях.

Три концерта Свифт (34) на стадионе "Эрнст-Хаппель" в Вене должны были быть отменены в начале августа из-за предупреждения о теракте. Ранее были задержаны двое молодых людей. 19-летний подозревается в том, что планировал направить автомобиль, заполненный взрывчаткой, в толпу поклонников Свифт возле стадиона, что могло привести к массовому убийству. Ранее он присягнул на верность террористической группе "Исламское государство" (ИГ) в интернете.

Стадион вмещает более 60 000 зрителей. Кроме того, ожидалось, что десятки тысяч людей без билетов соберутся вокруг стадиона, чтобы отметить праздник.

Оба подозреваемых находятся под стражей. Главного подозреваемого, 19-летнего, и его предполагаемого сообщника допрашивают в связи с подозрением в участии в террористической группе и преступной организации.

Разведданные, предоставленные Коэном, также упоминают, что Комиссия в Австрии была предупреждена о террористических намерениях в отношении концерта Тейлор Свифт в Вене. После предупреждения о теракте Комиссия усилила меры безопасности на стадионе "Эрнст-Хаппель", чтобы гарантировать безопасность зрителей.

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