Разведка использует крайнее средство.

Стремящийся к спасению технологический гигант Intel, как сообщается, рассматривает радикальные меры для преодоления своего финансового спада. Американская компания может рассмотреть разделение или прекращение некоторых проектов заводов, и этот потенциальный план, как сообщается, будет представлен совету директоров в ближайшем месяце. Однако стоит отметить, что эти рассмотрения находятся на ранней стадии, и никаких немедленных действий не запланировано.

Одним из вариантов может быть разделение производства чипов Intel, которое уже выделено в отдельное подразделение. Однако более вероятно, что компания сократит некоторые проекты расширения. CEO Intel Пат Гелсінгер также предложил идею зарабатывать деньги как контрактный производитель для других разработчиков чипов. Intel отказалась комментировать отчет.

Новости были восприняты инвесторами положительно, они купили сильно недооцененные акции и вывели их в положительную зону. Акции Intel потеряли более 59% своей стоимости с начала года.

Сокращения, продажи, отмена дивидендов

Intel испытывает давление из-за слабого спроса на классические чипы, используемые в дата-центрах, и тенденции к процессорам AI, где компания отстает от конкурентов, таких как Nvidia. Intel не хватает конкурентоспособного чипа AI в этом пространстве.

Компания понесла убыток в миллиард долларов в прошлом квартале, и аналитики ожидают дальнейшие убытки в ближайшие месяцы. Intel прогнозирует, что ее доходы за текущий квартал будут существенно ниже ожиданий, на сумму более миллиарда долларов.

Гелсінгер принимает меры и планирует сократить 15 000 рабочих мест, что составляет почти 15% рабочей силы. Он стремится сэкономить более 10 миллиардов долларов к концу года за счет этих сокращений. Недавно Intel продала свою долю в британской компании Arm Holdings, что, скорее всего, принесло менее 150 миллионов долларов. Дивиденды приостановлены. Расходы сокращаются. Ранее Гелсінгер заявил, что в ближайшее время будет сосредоточен на балансе и снижении долга.

Теперь внимание сосредоточено на новом заводе, запланированном в Германии, который Intel хочет построить в Магдебурге примерно за 30 миллиардов долларов. Однако компания все еще ждет утверждений, в том числе миллиардных субсидий. Первый земляной работы все еще планируется на конец года, а производство начнется в 2027 году. Intel уже привлекла финансовые компании в качестве инвесторов для двух дорогих заводов в США и Ирландии.

В августе Гелсінгер звучал довольно драматично в письме сотрудникам. "Наша структуры затрат неконкурентоспособна", - написал он, среди прочего. "Наши затраты слишком высоки, наши маржи слишком низки". Он также упомянул, что планы инвестиций были скорректированы в соответствии с ожидаемым развитием рынка, не вдаваясь в подробности. В то же время было объявлено, что Intel приостановила инвестиции во Францию и Италию.

Производители чипов, такие как Intel, исследуют различные варианты для возрождения своей финансовой ситуации. Предложено, что Intel потенциально может служить контрактным производителем для других разработчиков чипов, как предложил CEO Intel, Пат Гелсінгер.

Помимо сокращений и финансовой реструктуризации, Intel также рассматривает возможность сотрудничества с другими производителями чипов, что свидетельствует о смене традиционной роли производителя чипов.

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