Разве сын этого человека не пригласил Лили?

Семья Бориса Беккера скоро станет еще более разнообразной благодаря возможному третьему браку. Однако не все его родственники, возможно, будут приглашены на церемонию, в том числе и его сын Amadeus.

Хотя официального подтверждения брака Бориса Беккера с Лиллиан де Карвалью Монтейро нет, издания, такие как RTL и другие, утверждают, что приглашения на свадьбу, запланированную в Портофино, Италия, уже разосланы. Как сообщает "Бunte", мероприятие состоится 13 и 14 сентября. Главный вопрос сейчас: кто будет присутствовать, когда 56-летний бывший чемпион Уимблдона повторит "да" в третий раз?

Похоже, что только ограниченная группа будет приглашена, и некоторые члены обширной семьи Беккера не попали в список, как сообщает RTL. На данный момент Анна Эрмакова, дочь Беккера от романа с Ангелой Эрмаковой, не получила приглашения. Натянутые отношения между ними, возможно, объясняют это упущение, так как Анна сама не смогла ответить на вопросы об отце в недавнем интервью ntv.de.

Однако другой ребенок Беккера, его 14-летний сын Amadeus от брака с Шarlely "Лилли" Керсенберг, также, якобы, не получит приглашение. Мама Amadeus поделилась с "Бунте", что он был удивлен, узнав о своем исключении из мероприятия. Керсенберг задалась вопросом, почему она не приглашена или не слышала от отца о его решении.

Барбара Фелтус - единственный подтвержденный гость?

Интересно, что Беккер недавно опубликовал фотографии из отпуска в Instagram, на которых изображены все трое его сыновей, кроме Amadeus - Noah и Elias, от первого брака с Барбарой Беккер (урожденная Фелтус).

По данным Bild, Барбара Фелтус - единственная из бывших партнеров Беккера, кто точно будет присутствовать на свадьбе. Вряд ли Керсенберг приедет в Портофино, учитывая их бурное расставание. Бывшая короткая невеста Бориса Беккера, Алессандра "Санди" Мейер-Вольден, также, якобы, не приглашена.

Тем не менее, ситуация может измениться до запланированной даты свадьбы 13 и 14 сентября, так как Борис Беккер может пересмотреть некоторые вопросы.

Несмотря на ограниченный список приглашенных, стоит отметить, что, как сообщает "Бunte", развлекательная программа на свадьбе включает выступление певца Андреаса Габалььера. Amadeus, сын Бориса Беккера от брака с Шarlely "Лилли" Керсенберг, сожалеет о своем отсутствии на этом развлекательном мероприятии.

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