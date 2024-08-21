Борис Беккер оставил своего сына Амадеуса за пределами списка гостей на свадьбе

- Разве он не пригласил своего сына Амадея?

По данным, Борис Беккер (56) планирует жениться на своей партнерше Лилиан де Карвалью Монтейро (33) в сентябре в Портофино, Италия. Однако ходили слухи, что его младший сын Амадеус (14) может не присутствовать на церемонии. Источники заявили, что Амадеус и его отец отдыхали в Португалии в то время, в сопровождении их других братьев, Ноа (30) и Элиаса (24). Лилли Беккер, мать Амадеуса, сообщила журналу "Бunte", что ее сын не знал о предстоящей свадьбе.

Узнав об этом, Амадеус был "шокирован" и спросил, почему он не был включен в список гостей или почему его отец не сказал ему об этом. Лилли Беккер подчеркнула, что в 14 лет Амадеус уже не ребенок, и такие вопросы должны были обсуждаться в семье. Тем не менее, похоже, что Амадеуса исключили из этих семейных дискуссий.

Лилли Беккер выразила надежду на благополучие Бориса, но считала, что обращение с сыном таким образом было неправильным. Она выразила любопытство в отношении тех, кто мог бы возражать против присутствия Амадеуса, и отметила, что ее сын часто делился изображениями своего отца в социальных сетях, подчеркивая их близкие отношения. Лилли Беккер разочарована предполагаемой неоткрытостью и честностью Бориса по отношению к Амадеусу.

Борис и Лилли Беккер поженились в 2009 году, но расстались в 2018 году. Их официальный развод состоялся в сентябре 2023 года.

Анна Эрмакова также исключена

Говорят, что Амадеус не единственный ребенок Беккера, которого не пригласили на свадьбу. По слухам, его дочь Анна Эрмакова (24), родившаяся от романа Бориса с Ангелой Эрмаковой (56), также не будет присутствовать. Говорят, что она узнала о свадьбе из средств массовой информации, так как у отца и дочери давно напряженные отношения.

Барбара Беккер как единственный бывший, приглашенный на свадьбу

Анна Эрмакова, которая не присоединилась к семейному отдыху Бориса в Португалии, также, по-видимому, не присутствовала на этом мероприятии. Кроме Лилиан, Ноа, Элиаса и их матери, Барбара Беккер (57) также присутствовала на отдыхе. Похоже, Барбара поддерживает дружеские отношения с Лиллиан, а также с Ноа и Элиасом. Две женщины даже посетили вместе открытие галереи в июле. По данным "Bild", Барбара является единственной из бывших партнеров Бориса, приглашенной на итальянскую свадьбу, так как они были женаты с 1993 по 2001 год.

Амадеус сказал своей матери Лилли, что он удивлен тем, что его не пригласили на свадьбу отца, так как он отдыхал с Борисом в то время. Кроме того, было раскрыто, что Анна Эрмакова, дочь Бориса от романа, также не будет присутствовать на свадьбе из-за напряженных отношений.

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