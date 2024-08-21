Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиМать

Разве он не пригласил своего сына Амадея?

Семейное торжество Бориса Беккера, похоже, обошлось без участия его сына Амедеуса, так как нет никаких свидетельств того, что ему было envoyé приглашение на свадьбу к отцу.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Борис Беккер на пороге женитьбы в третий раз.
Борис Беккер на пороге женитьбы в третий раз.

Борис Беккер оставил своего сына Амадеуса за пределами списка гостей на свадьбе

- Разве он не пригласил своего сына Амадея?

По данным, Борис Беккер (56) планирует жениться на своей партнерше Лилиан де Карвалью Монтейро (33) в сентябре в Портофино, Италия. Однако ходили слухи, что его младший сын Амадеус (14) может не присутствовать на церемонии. Источники заявили, что Амадеус и его отец отдыхали в Португалии в то время, в сопровождении их других братьев, Ноа (30) и Элиаса (24). Лилли Беккер, мать Амадеуса, сообщила журналу "Бunte", что ее сын не знал о предстоящей свадьбе.

Узнав об этом, Амадеус был "шокирован" и спросил, почему он не был включен в список гостей или почему его отец не сказал ему об этом. Лилли Беккер подчеркнула, что в 14 лет Амадеус уже не ребенок, и такие вопросы должны были обсуждаться в семье. Тем не менее, похоже, что Амадеуса исключили из этих семейных дискуссий.

Лилли Беккер выразила надежду на благополучие Бориса, но считала, что обращение с сыном таким образом было неправильным. Она выразила любопытство в отношении тех, кто мог бы возражать против присутствия Амадеуса, и отметила, что ее сын часто делился изображениями своего отца в социальных сетях, подчеркивая их близкие отношения. Лилли Беккер разочарована предполагаемой неоткрытостью и честностью Бориса по отношению к Амадеусу.

Борис и Лилли Беккер поженились в 2009 году, но расстались в 2018 году. Их официальный развод состоялся в сентябре 2023 года.

Анна Эрмакова также исключена

Говорят, что Амадеус не единственный ребенок Беккера, которого не пригласили на свадьбу. По слухам, его дочь Анна Эрмакова (24), родившаяся от романа Бориса с Ангелой Эрмаковой (56), также не будет присутствовать. Говорят, что она узнала о свадьбе из средств массовой информации, так как у отца и дочери давно напряженные отношения.

Барбара Беккер как единственный бывший, приглашенный на свадьбу

Анна Эрмакова, которая не присоединилась к семейному отдыху Бориса в Португалии, также, по-видимому, не присутствовала на этом мероприятии. Кроме Лилиан, Ноа, Элиаса и их матери, Барбара Беккер (57) также присутствовала на отдыхе. Похоже, Барбара поддерживает дружеские отношения с Лиллиан, а также с Ноа и Элиасом. Две женщины даже посетили вместе открытие галереи в июле. По данным "Bild", Барбара является единственной из бывших партнеров Бориса, приглашенной на итальянскую свадьбу, так как они были женаты с 1993 по 2001 год.

Амадеус сказал своей матери Лилли, что он удивлен тем, что его не пригласили на свадьбу отца, так как он отдыхал с Борисом в то время. Кроме того, было раскрыто, что Анна Эрмакова, дочь Бориса от романа, также не будет присутствовать на свадьбе из-за напряженных отношений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После удачного второго брака Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, кажется, направляются к разводу, через...
Общество

Отражение двух десятилетий знаменитой романтической пары, "Бенифер".

Воскрешенный роман между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, по сообщениям, подходит к концу. Давайте внимательно посмотрим на последние два десятилетия, которые полны звуков «Бенниfera».

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Похороны Алана Делона назначены на субботу
Общество

Ален Делон прощается тихо.

Ален Делон выразил желание провести частные похороны. Его последнее пристанище будет находится на его поместье в центральной Франции, на которых присутствует его дети и около 40 гостей мourners в субботу.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Разве сын этого человека не пригласил Лили?
Общество

Разве сын этого человека не пригласил Лили?

Разве сын этого человека не пригласил Лили? Семья Бориса Беккера скоро станет еще более разнообразной благодаря возможному третьему браку. Однако не все его родственники, возможно, будут приглашены на церемонию, в том числе и его сын Amadeus. Хотя официального подтверждения брака Бориса Беккера с Лиллиан де Карвалью Монтейро нет, издания, такие

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно