- Разум, который стоит за началом учебного года после летних каникул.

В 1964 году знаменитый актер Шон Коннери предстал перед нами в роли Джеймса Бонда, шведская певица Сив Мальмквист возглавила чарты с песней "Любовь причиняет боль", а educator Георг Пихт предупреждал о надвигающемся дефиците учителей и "образовательной катастрофе", в то время как Федеративная Республика переживала свой самый высокий уровень рождаемости, известный как "Бэби-бумеры".

Этот знаменательный год также ознаменовался принятием Гамбургского соглашения на Конференции культурных министров (KMK), которое оказало значительное влияние на многие жизни.

В течение последних 60 лет начало учебного года было стандартизировано благодаря Гамбургскому соглашению. Торстен Хейль, представитель секретариата KMK, отмечает, что "Гамбургское соглашение было одним из самых значительных решений в области образовательной политики Германии".

Соглашение, подписанное 28 октября 1964 года, стандартизировало систему образования в различных федеральных землях, которые ранее имели сильно различающиеся правила. Гамбургское соглашение установило общие правила для школьных каникул и типов школ.

В результате, учебный год начался поздним летом, перейдя от более раннего начала весной, после Пасхи, во многих федеральных землях. К 1967 году отдельные штаты выровняли свои учебные годы с более короткими или более длинными периодами обучения. Другие штаты, такие как ГДР, уже использовали этот подход летом, в то время как это было новшеством в Западной Германии, за исключением Баварии.

Те, кому сейчас около 70 лет в Западной Германии, помнят эпоху коротких учебных лет. Гамбургское соглашение открыло дорогу для детей, которые начинали свою школьную жизнь в августе или сентябре. Кроме того, традиционные названия школ были заменены, и "начальная школа" стала стандартным термином.

Последний раздел иностранного языка также был стандартизирован, с английским языком, вводимым в 5-м классе и продолжающимся до 7-го класса в гимназиях.

До лета 1964 года наиболее густонаселенные штаты Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг наблюдали параллельные основные каникулы, которые длились с позднего июля до ранней осени. Однако это было готово измениться после Гамбургского соглашения.

В 1964 году была введена концепция чередующихся летних каникул, при которой федеральные земли согласились чередовать каникулы каждые шесть недель, чтобы избежать пробок на дорогах и нехватки мест для проживания. Все студенты ГДР одновременно отдыхали в июле и августе, в отличие от этого.

В настоящее время преемник регламента для основных каникул, действующий с 2021 года, позволяет период между 20 июня и 15 сентября. Традиционно Бавария и Баден-Вюртемберг, входящие в группу V, заканчивают свои летние каникулы последними из-за своих каникул на Пятидесятницу и последующего периода обучения и тестирования.

Образование и культура в Германии организованы федерально, и корни школьного года уходят в Германскую империю. Изначально школьный год начинался весной (на Пасху) в начале 20 века и оставался неизменным в Баварии до 1920 года.

Во время нацистского режима, начиная с 1933 года, они манипулировали многими аспектами, в том числе системой образования. В 1941 году школьный год начался в сентябре во всем Германском рейхе, практика, которая в основном была заброшена после Второй мировой войны. Западные оккупационные силы выступали за это изменение, в то время как Восточный сектор оккупации (позже ГДР) придерживался начала в сентябре, с Баварией в Западном секторе, которая была заметным исключением.

Типичные европейские страны обычно начинают академический год после летних каникул. Шестьдесят лет назад остальная часть Федеративной Республики изменила свой календарь, сказав прощай своей уникальной роли.

Гамбургское соглашение, принятое в октябре 1964 года, привело к сдвигу начала школьного года с весны после Пасхи на позднее лето. В наше время дети в Западной Германии начинают свой академический путь в августе или сентябре, следуя соглашению.

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