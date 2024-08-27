Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиRTL Direct

Разрушил гармонию в своей домашней сфере из-за трудовых обязательств.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Ян Хёфер покидает новостную программу 'RTL Direkt' после перехода к RTL.
Ян Хёфер покидает новостную программу 'RTL Direkt' после перехода к RTL.

- Разрушил гармонию в своей домашней сфере из-за трудовых обязательств.

Ян Хёфер (74) готовится к последнему выпуску "RTL Direkt" на RTL+, а аккаунт "RTL Aktuell" в Instagram благодарит его за преданность на протяжении многих лет, объявив о его последнем шоу 29 августа. В беседе с "Redaktionsnetzwerk Deutschland" Хёфер рассказывает о своем решении покинуть новостной формат после трех лет и личных причинах, стоящих за этим.

"Моя повседневная жизнь с женой и сыном пострадала", - объясняет Хёфер. Он проводит больше половины года в Берлине для "RTL Direkt", в то время как его семья живет на Майорке. "Я пропустил, как мой сын растет, это не весело", - вспоминает он. "И прощания с ним, когда я еду в Берлин, становятся все длиннее и эмоциональнее. Дети бывают жестоки, они хотят, чтобы их папа был рядом". Хёфер четыре годаcommutes между Берлином и Майоркой, где его сын также ходит в школу.

"Он теперь свободно говорит на четырех языках: английском, немецком, испанском и каталанском", - добавляет Хёфер. Чтобы оставаться в форме для своего сына, он полагается на помощь личного тренера и регулярные посещения спортзала. "Школа моего сына часто организует футбольные турниры с участием родителей. В последний раз, когда я мог участвовать, он был очень горд, но раньше не так, и это не хорошо".

В июне 2024 года RTL цитирует Хёфера, говорящего: "Создание полностью нового новостного формата на таком престижном канале было захватывающим и сложным заданием. Теперь пришло время увидеть, как растет мой сын, ему всего восемь, и он хочет играть в футбол со своим папой чаще".

Хёфер женился на своей партнерше Фунг Лан, матери своего сына, в октябре 2018 года, и их сын родился в 2015 году. У Хёфера также есть трое других детей от предыдущего брака.

Что дальше для Хёфера? Член команды дикторов "Tagesschau" с 1985 года и главный диктор с 2004 года, Хёфер не планирует никакого специального прощания с "RTL Direkt". "Я не думаю, что на этот раз сниму галстук", - говорит он. "Вероятно, я просто скажу несколько слов и поблагодарю своих коллег и зрителей. Жест с галстуком был неправильно истолкован, я ничего не имею против галстуков, я считаю их стильным аксессуаром для определенных случаев. Я просто хотел показать этим жестом, что я теперь свободен от всех ограничений, которые на меня накладывались".

После Хёфера единственным основным ведущим "RTL Direkt" станет Пинар Аталай (46). Хёфер и Аталай чередовались в качестве ведущих с августа 2021 года. Временные обязанности ведущего будут выполнять Лотар Келлер (59), ранее входивший в расширенную команду модераторов "RTL Nachtjournal".

Ян Хёфер выражает благодарность "RTL Aktuell" в Instagram, признавая их благодарность за годы работы на "RTL Direkt".

Несмотря на свою приверженность "RTL Direkt" с RTL+, Хёфер сожалеет о времени, проведенном с его сыном, живущим на Майорке, и с нетерпением ждет возможности проводить с ним больше времени теперь.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный дисконт отменил все заказы
Общество

Известный дисконт отменил все заказы

- Известный дисконт отменил все заказы Озабоченность по поводу Феликса Джейна (29). Известный DJ, прославившийся в 2014 году благодаря ремиксу "Cheerleader", открылся в эмоциональном посте в Instagram. Джейн "молчал о своем плохом самочувствии" уже давно. Лишь обратившись за помощью к профессионалу, он понял "масштаб своего

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.
Общество

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии. Музыкальный феномен из Мекленбурга-Передней Померании, известный как Феликс Джейhn, временно взял перерыв в музыкальном мире. Он отменил свои выступления по совету профессионалов, признавшись в Instagram-посте, близком к его 30-летию, что он слишком уязвим, чтобы выступать. Его расписание на ближайшее будущее

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На премьере фильма 'Я думаю о тебе... Теперь:History of Love',Дженнифер Лопес и Бен Аффлек...
Общество

Обязанности по работе влияют на решение о разводе у Джей-Ли?

По данным изнутри источника, Дженнифер Лопес, кажется, поддерживает дистанцию для бывшего супруга Бена Аффлека из-за своих напряженных трудовых обязательств.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно