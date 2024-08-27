- Разрушил гармонию в своей домашней сфере из-за трудовых обязательств.

Ян Хёфер (74) готовится к последнему выпуску "RTL Direkt" на RTL+, а аккаунт "RTL Aktuell" в Instagram благодарит его за преданность на протяжении многих лет, объявив о его последнем шоу 29 августа. В беседе с "Redaktionsnetzwerk Deutschland" Хёфер рассказывает о своем решении покинуть новостной формат после трех лет и личных причинах, стоящих за этим.

"Моя повседневная жизнь с женой и сыном пострадала", - объясняет Хёфер. Он проводит больше половины года в Берлине для "RTL Direkt", в то время как его семья живет на Майорке. "Я пропустил, как мой сын растет, это не весело", - вспоминает он. "И прощания с ним, когда я еду в Берлин, становятся все длиннее и эмоциональнее. Дети бывают жестоки, они хотят, чтобы их папа был рядом". Хёфер четыре годаcommutes между Берлином и Майоркой, где его сын также ходит в школу.

"Он теперь свободно говорит на четырех языках: английском, немецком, испанском и каталанском", - добавляет Хёфер. Чтобы оставаться в форме для своего сына, он полагается на помощь личного тренера и регулярные посещения спортзала. "Школа моего сына часто организует футбольные турниры с участием родителей. В последний раз, когда я мог участвовать, он был очень горд, но раньше не так, и это не хорошо".

В июне 2024 года RTL цитирует Хёфера, говорящего: "Создание полностью нового новостного формата на таком престижном канале было захватывающим и сложным заданием. Теперь пришло время увидеть, как растет мой сын, ему всего восемь, и он хочет играть в футбол со своим папой чаще".

Хёфер женился на своей партнерше Фунг Лан, матери своего сына, в октябре 2018 года, и их сын родился в 2015 году. У Хёфера также есть трое других детей от предыдущего брака.

Что дальше для Хёфера? Член команды дикторов "Tagesschau" с 1985 года и главный диктор с 2004 года, Хёфер не планирует никакого специального прощания с "RTL Direkt". "Я не думаю, что на этот раз сниму галстук", - говорит он. "Вероятно, я просто скажу несколько слов и поблагодарю своих коллег и зрителей. Жест с галстуком был неправильно истолкован, я ничего не имею против галстуков, я считаю их стильным аксессуаром для определенных случаев. Я просто хотел показать этим жестом, что я теперь свободен от всех ограничений, которые на меня накладывались".

После Хёфера единственным основным ведущим "RTL Direkt" станет Пинар Аталай (46). Хёфер и Аталай чередовались в качестве ведущих с августа 2021 года. Временные обязанности ведущего будут выполнять Лотар Келлер (59), ранее входивший в расширенную команду модераторов "RTL Nachtjournal".

Ян Хёфер выражает благодарность "RTL Aktuell" в Instagram, признавая их благодарность за годы работы на "RTL Direkt".

Несмотря на свою приверженность "RTL Direkt" с RTL+, Хёфер сожалеет о времени, проведенном с его сыном, живущим на Майорке, и с нетерпением ждет возможности проводить с ним больше времени теперь.

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