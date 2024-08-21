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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Разрушение моста Ильсеталом приводит к временному закрытию пешеходной тропы.

В прошлом лете кусок скалы отвалился от обрыва в долине Изсел и врезался в мост, причинив ему значительные повреждения, которые сделали ремонт невозможным. В результате мост был разобран. Деятельность по треkking в этом районе по-прежнему строго контролируется.

 and  Ksenia Johnson
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Несмотря на разрушение поврежденного моста на alé Heinrich-Heine в Ильзталь, Гарц, дорожное...
Несмотря на разрушение поврежденного моста на alé Heinrich-Heine в Ильзталь, Гарц, дорожное закрытие в пострадавшем районе все еще сохраняется.

- Разрушение моста Ильсеталом приводит к временному закрытию пешеходной тропы.

Уважаемый любимый путь Генриха Гейне в долине Ильзе в районе Гарца закрыт с прошлого лета после того, как деревянный мост был поврежден в результате падения массивного гранитного камня. Путь Бремена, ведущий к вершине Брокен высотой 1141 метр, также остается недоступным, как сообщает администрация Национального парка Гарц в Вёрнигероде. Мост потерпел крах в прошлый понедельник.

Область по-прежнему представляет собой вызов для навигации. Как заявил директор Национального парка Ральф Шмидт, "Склон над участком тропы заметно сдвинулся и по-прежнему представляет значительную опасность". Это "медленно движущийся оползень", который время от времени движется больше или меньше. Кроме того, река Ильзе медленно ослабляет нижний склон.

В результате, новый мост не будет построен. Шмидт сказал, "Подавляющие изменения в защищенной среде, необходимые для этого, на данном этапе в долине реки не оправданы". Он ожидает тщательной оценки безопасности только весной. В настоящее время для пешеходов установлено обходное движение.

Из-за вопросов безопасности путь Генриха Гейне в долине Ильзе в Нижней Саксонии остается закрытым. Директор Национального парка Гарц, Ральф Шмидт, упомянул сдвигающийся склон над участком тропы и медленно движущийся оползень, представляющий значительную опасность.

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