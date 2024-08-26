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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Марбург-Биденкопф

Разрешение на значительное расширение инвестиций в объеме 170 млн. в производственный завод Ferrero.

В 2023 году, компания ранее подала спорное ходатайство. Впоследствии, после тщательного рассмотрения, руководящий орган выдал свое утверждение.

 and  Grigoriy Williams
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- Разрешение на значительное расширение инвестиций в объеме 170 млн. в производственный завод Ferrero.

Муниципальная администрация в Гиссене поддержала расширение фабрики Ферреро в Штадталлендорфе, входящем в район Марбург-Биденкопф, с предполагаемыми затратами в размере 170 миллионов евро. После серии оценок, учитывающих экологическую совместимость, соответствующий орган объявил.

Особое внимание было уделено сохранению воды и почвы. В результате это решение включает в себя различные защитные меры, в том числе обширную стратегию защиты грунтовых вод и почвы.

Учитывая, что участок расположен в зоне охраны водоснабжения и предусматривает вырубку деревьев, экологические активисты неоднократно выражали свои опасения. Несмотря на разрешение некоторых первоначальных подготовительных работ в феврале 2023 года, кондитерской компании теперь дано разрешение на строительство нового производственного цеха.

С 1956 года Ферреро в основном производит большинство брендовых шоколадных изделий, доступных в Германии, на своей фабрике в Штадталлендорфе. В результате кондитерская компания является одним из самых значительных работодателей в регионе.

Расширение фабрики Ферреро в Штадталлендорфе, которое находится в районе Марбург-Биденкопф, является значительным, поскольку оно создает большое количество рабочих мест в регионе. Несмотря на опасения экологических активистов, строительство нового производственного цеха в зоне охраны водоснабжения былоapproved после принятия необходимых защитных мер.

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