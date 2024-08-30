- Разрешение на производство конопли.

Первый коллектив по выращиванию каннабиса в Рейнланд-Пфальце готов к старту. Группа SüdWest e.V. из Лямперха, Пфальц, получила первый лицензию на statewide деятельность, как подтвердило ведомство по социальным вопросам, делам молодежи и благополучию в Майнце. Эта лицензированная группа теперь имеет право на совместное выращивание марихуаны для личного пользования и ее распределение среди своих членов.

С 1 июля ассоциации могут подавать заявки на коллективы по выращиванию каннабиса в ведомство. На данный момент получено 22 заявки, сообщило ведомство. После представления всех необходимых документов, период оценки займет не более трех месяцев.

На горизонте видны дополнительные разрешения

"Мы рады завершить первый процесс подачи заявки сегодня", - сказал глава ведомства Детлеф Платцке. Ожидается, что другие заявки будут завершены и выданы дополнительные разрешения в ближайшее время.

С 1 апреля потребление и выращивание каннабиса в личных целях разрешено в определенных пределах на национальном уровне. В результате взрослые получили право потреблять каннабис в небольших количествах и выращивать его дома для личного пользования.

С 1 июля так называемые социальные клубы также могут подавать заявки на получение разрешений, что позволяет до 500 членам выращивать и потреблять каннабис.

Процесс оценки заявок "сложный"

Ведомство отвечает за рассмотрение заявок на получение разрешений. Команда, состоящая из юриста, двух административных помощников и садовника, тщательно изучает каждую заявку. Необходимые документы включают устав, план по охране здоровья и молодежи и план по обращению с отходами.

"Процесс рассмотрения заявок, следовательно, сложный", - признал Платцке. В частности, уже запрошены улучшения в процессе рассмотрения заявок для устава и необходимых концепций.

Первый лицензированный коллектив по выращиванию каннабиса "Община" из Лямперха с нетерпением ждет своего дебюта 1 июля, когда ожидается, что будут рассмотрены и одобрены другие заявки на подобные коллективы. С утвержденным планом по обращению с отходами "Община" гарантирует, что они работают ответственно в рамках, установленных ведомством.

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