- Разрешение на проект красочных работ Intel в Магдебурге одобрено

Несмотря на то, что полное одобрение миллиардного евроинвестирования в factories Intel в Магдебурге еще не получено, начальные разрешения на строительство двух фабрик получены. Согласно государственному регулирующему органу, они утвердили все основные и вспомогательные структуры для полупроводниковой фабрики. Это решение было принято после тщательного изучения около 2000 страниц в заявке на строительство и общественного заседания с участием местных групп и муниципалитетов.

Первоначальное разрешение охватывает различные структуры, такие как два фабричных здания вместе с их вспомогательными зданиями, установки для охлаждения машин, трансформаторные станции, склады и центры данных. Однако производственные и выбросы установки не включены в это разрешение и пройдут отдельный процесс утверждения.

Intel планирует начать строительство двух фабрик по производству чипов в Магдебурге с первоначальным инвестированием около 30 миллиардов евро. Однако Еврокомиссия все еще должна утвердить финансирование от федерального правительства в размере нескольких миллиардов евро.

Утверждение основных и вспомогательных структур для полупроводниковой фабрики было дано Комиссией, ответственной за надзор за такими инвестициями в странах-членах ЕС. Intel с нетерпением ждет полного одобрения Еврокомиссией миллиардного евроинвестирования в свои factories, так как успех проекта во многом зависит от этого.

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