Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Разрешение на проект красочных работ Intel в Магдебурге одобрено

Ждущий одобрение-доллар в миллиард для Intel в Магдебурге по-прежнему оставляет каждого в предвкушении. После того, как это одобрение будет предоставлено, проект может начаться. Важное решение уже принято.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Интел планирует построить два завода по производству полупроводников на участке земли вблизи...
Интел планирует построить два завода по производству полупроводников на участке земли вблизи Магдебурга.

- Разрешение на проект красочных работ Intel в Магдебурге одобрено

Несмотря на то, что полное одобрение миллиардного евроинвестирования в factories Intel в Магдебурге еще не получено, начальные разрешения на строительство двух фабрик получены. Согласно государственному регулирующему органу, они утвердили все основные и вспомогательные структуры для полупроводниковой фабрики. Это решение было принято после тщательного изучения около 2000 страниц в заявке на строительство и общественного заседания с участием местных групп и муниципалитетов.

Первоначальное разрешение охватывает различные структуры, такие как два фабричных здания вместе с их вспомогательными зданиями, установки для охлаждения машин, трансформаторные станции, склады и центры данных. Однако производственные и выбросы установки не включены в это разрешение и пройдут отдельный процесс утверждения.

Intel планирует начать строительство двух фабрик по производству чипов в Магдебурге с первоначальным инвестированием около 30 миллиардов евро. Однако Еврокомиссия все еще должна утвердить финансирование от федерального правительства в размере нескольких миллиардов евро.

Утверждение основных и вспомогательных структур для полупроводниковой фабрики было дано Комиссией, ответственной за надзор за такими инвестициями в странах-членах ЕС. Intel с нетерпением ждет полного одобрения Еврокомиссией миллиардного евроинвестирования в свои factories, так как успех проекта во многом зависит от этого.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) исключили...
Федеральные земли Германии

Туринская AfD предлагает диалог с ХДС и БСВ.

Первый раз Alternative for Germany (AfD) выступила как самая сильная партия на региональных выборах,acaoaker primitie прав на формирование правительства и начало переговоров с двумя другими партиями.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Можно ли ожидать смены климата, которая повлечёт за собой чрезвычайно морозную зиму после пережитой...
Главные темы

Возможность ранней зимы может быть неизбежна из-за Ла-Ниньи.

С наступлением осени также заканчивается эпоха небывалой жары, вызванной погодным явлением 'Эль-Ниньо', и вместо неё приходит относительно холодная 'Ла-Нинья'. Необходимо понимать, что появление Ла-Ниньи не гарантирует автоматом для нас наступление лютых температур.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Группа судей Верховного суда усиливает власть судьи Александра де Мораеса, поддерживая его решение...
Политика

Судебные чиновники в Бразилии укрепляют запрет на Х

Судебные чиновники в Бразилии укрепляют запрет на Х В Верховном суде Бразилии произошло неожиданное событие: панель судей единогласно поддержала блокировку платформы американского миллиардера Илона Маска X. Решение, опубликованное на сайте суда, подтверждает запрет, выданный судьей Александре де Мораесом на прошлой неделе. Панель также утвердила ежедневный штраф в размере около 8000

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно