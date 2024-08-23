- Разрешение на его арест.

Тридцатишестилетний мужчина, проживающий недалеко от Касселя, спрятался за горой грязного белья в своей спальне, чтобы избежать правоохранительных органов. Как сообщили полицейские, он был разыскиваемый по ордеру на арест, выданному в Баунатале. Ему было назначено восемь месяцев тюрьмы за вождение без прав, но он еще не начал отбывать срок. Полиция нашла его в укрытии и доставила в тюрьму.

Кроме того, ему теперь предъявлены обвинения в подделке, злоупотреблении и краже номерных знаков. Обвинения включают установку поддельных номерных знаков на автомобиль своей партнерши и кражу номерных знаков с двух других автомобилей для установки регистрационных знаков. Это не первый раз, когда этого подозреваемого ловят на такой афере.

Беглец родом из Гессена, из района возле Касселя. Несмотря на арест за вождение без прав, инциденты подделки и кражи номерных знаков в Гессене добавили новые обвинения в его дело.

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