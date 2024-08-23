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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Разрешение на его арест.

По прибытии полиции на его жилплощадь с ордером на арест, 36-летний человек решает спрятаться в своей спальне, закрывшись горой грязного белья. К сожалению, эта стратегия оказалась неэффективной.

 and  Max Becker
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Несмотря на отбывание восьмимесячного тюремного заключения за вождение без водительских прав, лицо...
Несмотря на отбывание восьмимесячного тюремного заключения за вождение без водительских прав, лицо все же смог уклониться от отбывания наказания.

- Разрешение на его арест.

Тридцатишестилетний мужчина, проживающий недалеко от Касселя, спрятался за горой грязного белья в своей спальне, чтобы избежать правоохранительных органов. Как сообщили полицейские, он был разыскиваемый по ордеру на арест, выданному в Баунатале. Ему было назначено восемь месяцев тюрьмы за вождение без прав, но он еще не начал отбывать срок. Полиция нашла его в укрытии и доставила в тюрьму.

Кроме того, ему теперь предъявлены обвинения в подделке, злоупотреблении и краже номерных знаков. Обвинения включают установку поддельных номерных знаков на автомобиль своей партнерши и кражу номерных знаков с двух других автомобилей для установки регистрационных знаков. Это не первый раз, когда этого подозреваемого ловят на такой афере.

Беглец родом из Гессена, из района возле Касселя. Несмотря на арест за вождение без прав, инциденты подделки и кражи номерных знаков в Гессене добавили новые обвинения в его дело.

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