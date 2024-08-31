- Разрешения на выращивание марихуаны в Саксонии: сборник петиций

В Саксонии на данный момент поступило очень мало заявок на получение разрешения на создание кооператива по выращиванию марихуаны. Об этом сообщил представитель ответственного Саксонского государственного ведомства (СГВ) по запросу. СГВ пока не выдавало разрешений и не отклоняло заявок. Ожидается, что первые разрешения будут выданы к концу сентября или началу октября. Выращивание не может начаться до получения разрешения. Полученные заявки поступили из различных мест, в том числе из Дрездена, Кемниц, два из Лейпцига, Гёрлиц и Циттау.

Индивидуальные лица или группы могут подавать заявки на кооперативы по выращиванию марихуаны с 1 июля. Эти кооперативы, известные как «социальные клубы», могут подавать заявки на разрешения, которые позволяют до 500 взрослым членам выращивать марихуану для личного пользования или делиться ею между собой.

Несмотря на возможность подачи заявок на кооперативы по выращиванию марихуаны с 1 июля, количество заявок в Саксонии остается относительно низким. Небольшое количество заявок на кооперативы по культивированию каннабиса в Саксонии свидетельствует о том, что общественный интерес к созданию таких клубов еще не широко распространен.

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