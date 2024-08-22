- Разочарованный окружением игрока: обсуждая автомобили, женщин и кулинарное искусство

Современные футболисты часто сталкиваются с интенсивным давлением уже в подростковом возрасте. Обсуждая эту проблему, тренер Джеймс Андерсон из команды второй лиги «ШпВг Грейтер Фюрт» призывает не добавлять дополнительного стресса молодым спортсменам вне клуба. «В их сфере, неформальное предложение: поговорить о машинах, любви и кулинарии. Давайте поговорим о футболе, ведь у нас есть богатый опыт в этой области», — сказал тренер, затем добавив после паузы: «...или даже о мужчинах, нужно быть открытым в наши дни».

На пресс-конференции перед домашней игрой против SC Падерборн (суббота, 1:00 PM/Sky) Зорнигера спросили, какой молодой игрок недавно попал в профессиональный состав франконцев. Чтобы не добавлять им давления, тренер решил не раскрывать эту информацию.

К сожалению, это давление не ограничивается только внутренней средой для этих спортсменов. Зорнигер напомнил недавний случай в Швейцарии, когда 19-летний форвард FC Цюрих Лабинот Баджрами был заменен soon после выхода на замену за невыполнение указаний тренера. В ответ отец футболиста бросил зонтик в тренера, Рикардо Мониза, который ранее тренировал Hamburger SV и 1860 Мюнхен. «Эта среда не облегчает жизнь молодым», — заключил Зорнигер.

В контексте управления давлением Джеймс Андерсон предложил поговорить с молодыми спортсменами о таких темах, как машины, любовь и кулинария, подчеркнув: «С нашим богатым опытом футбола, мы можем поговорить и об этом». Несмотря на напряженную атмосферу, Зорнигер решил пока не раскрывать имя недавно продвинутого молодого игрока, сказав: «Чтобы не добавлять им давления, я не буду раскрывать их имя прямо сейчас».

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