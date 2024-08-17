- Разнообразие опыта в музеях Рейнланд-Пфальца

Убежище от сумасшедшей летней погоды и погружение в необычную культуру

Если вы хотите избавиться от непредсказуемой летней погоды и погрузиться в культуру, выходящую за рамки обычных художественных выставок, земля Рейнланд-Пфальц предлагает настоящее сокровище вариантов прямо сейчас. Множество музеев предлагают захватывающую программу мероприятий, в которую входят мастер-классы, литературные вечера, кинопоказы, экскурсии в исторических костюмах и многое другое.

Киноночи в Майнце

Приготовьтесь к Майнцу для исключительного кинопросмотра. Начавшись в начале сентября, "Киноночи в музее" во дворе Государственного музея представляет международный кинопоказ, посвященный Южной Европе под темой "Светильники Юга". От веселых сельских комедий до глубоких историй освобождения до захватывающих психологических триллеров, есть что-то на любой вкус, говорит организатор мероприятия, FILMZ e.V.

Захватывающая кинопрограмма также ориентирована на детей. Например, Майнцская художественная галерея приглашает детей в возрасте от шести до двенадцати лет на открытый мастер-класс каждую четверг, где они могут строить, рисовать и рисовать.

Искусство и выпечка в Людвигсхафене

Посетите музей Вильгельма Хакка в Людвигсхафене, чтобы побаловать себя вкусными сладостями, одновременно обсуждая искусство в непринужденной обстановке. Искусствовед Урсула Данн ведет эти беседы об искусстве и интегрирует свою специализированную информацию о предыдущем произведении искусства в обсуждение. Популярная сессия "Искусство и выпечка" проходит раз в месяц, следующая - 12 сентября, с темой: "Поэзия элементов: становление и уход - цикл жизни. Человек и природа".

Наряду со своими роскошными чаями, музей Вильгельма Хакка также занимает политическую позицию, с February 17 collaborative workshop "Queerschnitt", специально ориентированным на сообщество ЛГБТК, приглашающим участников на коллективное создание коллажей. По словам музея, коллажи служат средством творческого самовыражения, и участники даже могут принести свои личные визуальные материалы.

Маркс через глаза своей жены

Дом Карла Маркса в Трире предлагает уникальное сочетание политики и искусства через костюмированные экскурсии, на которых актриса играет роль жены Карла Маркса, Йенни фон Вестфален. Под девизом "Человеческий Маркс. Моя жизнь с Карлом" она делится взглядами на свою жизнь со своим революционным мужем. Следующее представление состоится 7 сентября.

Наконец, поздним летом в Кобленце обещает культурный праздник. Более 30 студий, галерей и музеев открывают свои двери для незабываемой Ночи музеев 7 сентября. Среднерейнский музей также приглашает детей создать свою собственную музейную газету на уникальном мастер-классе.

Если вы хотите исследовать богатые культурные предложения Южной Европы, рассмотрите серию фильмов "Светильники Юга" в Майнце. Находясь южнее Европы, Рейнланд-Пфальц проводит это мероприятие в качестве части своего разнообразного культурного предложения.

Во время вашего визита в Кобленц на Ночь музеев не пропустите возможность для детей создать свою собственную музейную газету, увлекательное занятие, которое приносит радость культуры южнее Европы молодому поколению.

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