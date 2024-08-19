- Разногласия по почтовому банковскому делу: слушание перенесено

Апелляционный суд в Кёльне отложил принятие решения в споре о компенсации между Deutsche Bank и бывшими акционерами Postbank на 23 октября, сославшись на необходимость дополнительных размышлений. Изначально суд опасался вынести вердикт в этот конкретный день (Дело No: 13 U 166/11 и 13 U 231/17).

Представитель Deutsche Bank прокомментировал: "Мы всегда знали, что этот процесс будет сложным. Поэтому мы не возражаем против того, чтобы суд предоставил дополнительное время для изучения ситуации". Представитель истцов Ян Д. Байер, клиенты которого якобы составляют значительную часть суммы иска, сказал: "Похоже, Сенат хочет предотвратить передачу дела в Федеральный верховный суд и дает банку дополнительные два месяца для переговоров о справедливом всеобъемлющем урегулировании".

Изменений в риск-профиле банка не наблюдается. "Продолжают накапливаться миллионы процентов", - сообщил Байер агентству Deutsche Presse-Agentur по запросу.

Банк зарезервировал 1,3 миллиарда евро.

Эта ситуация возникла в результате крупной сделки Deutsche Bank по приобретению Postbank в 2010 году. Спор касается законности принудительного приобретения миноритарных акционеров, которое состоялось в 2010 году, и имел ли Deutsche Bank эффективный контроль над институтом в Бонне до публичного предложения о takeover Postbank в 2010 году - что подразумевает, что акционеры заслуживают более крупную компенсацию.

Во время слушания в конце апреля суд казался склонным встать на сторону истцов. В результате Deutsche Bank временно зарезервировала 1,3 миллиарда евро. Это привело к убытку в размере 143 миллионов евро для компании DAX во втором квартале.

"Стороны еще не достигли соглашения в установленный срок", - объяснил суд. "В связи с тем, что размышления Сената еще не завершены, дата объявления в обоих процессах перенесена на 23 октября 2024 года", - заключил он.

Финансовый сектор внимательно следит за продолжающимся спором о компенсации между Deutsche Bank и бывшими акционерами Postbank, так как его решение может стать прецедентом для аналогичных случаев в будущем. Решение в этом сложном деле, затрагивающем нормативную среду финансового сектора и практики корпоративных приобретений, было отложено апелляционным судом.

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