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КультураНовостиЗолотой лев для Сигурни Уивер в Венеции

Размышляя о Камале Харрис, меня охватывает чувство эмоционального потрясения.

Сигурни Уивер, получившая fame благодаря роли в 'Чужих', плакала в Венеции, представляя, какòng=self проложила путь для вице-президента США Камалы Харрис.

 and  Max Becker
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Актриса Сигурни Уивер принимает участие в фотосессии на 81-м Венецианском кинофестивале.
Актриса Сигурни Уивер принимает участие в фотосессии на 81-м Венецианском кинофестивале.

- Размышляя о Камале Харрис, меня охватывает чувство эмоционального потрясения.

Легендарная актриса Сигурни Уивер, прославившаяся своей незабываемой ролью в классическом фильме 1979 года "Чужой", получит премию "Золотой лев" за достижения в карьере на 81-м Венецианском кинофестивале. В день открытия фестиваля, 28 августа, Уивер приняла участие в пресс-конференции, где говорила о том, как ее знаковая роль в "Чужом" заложила основу для будущих актрис, даже повлияв на первую женщину-вице-президента США Камалу Харрис (59 лет).

Уивер тронута в Венеции

По словам журнала "Вэрайети", Уивер тронула мысль о том, что ее карьера могла повлиять на успех Харрис. "Я просто в восторге от Камалы", - заявила Уивер. "Мысль о том, что моя работа могла как-то повлиять на ее путь, действительно трогательна". Уивер рассказала, что к ней часто подходят женщины, выражающие свою благодарность.

Больше ролей для зрелых актрис

Уивер впервые столкнулась с пугающим инопланетным существом в революционном научно-фантастическом хорроре Ридли Скотта "Чужой" в 1979 году. Она снялась в трех других сиквелах до 1997 года, а последний фильм "Чужой: Ромулус" вышел в этом месяце.

На пресс-конференции в Венеции Уивер также похвалила киноиндустрию за растущую тенденцию предлагать более значимые роли для зрелых актрис. "Я думаю, они вдруг поняли, что пожилые женщины могут играть интересных персонажей, и стали писать больше ролей для пожилых женщин", - сказала она.

На Венецианском кинофестивале Сигурни Уивер выразила свою радость по поводу возможного влияния своей карьеры на Камалу Харрис, ставшую первой женщиной-вице-президентом США. Золотой лев, врученный Сигурни Уивер в Венеции, признал ее достижения в актерской карьере, которое было присуждено на 81-м фестивале.

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