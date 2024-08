- Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Мои друзья познакомили меня с наркотиками. Именно через них я впервые попробовал MDMA, а затем и кислоту. Необычно ли, что мы знакомимся с опьяняющими веществами, такими как алкоголь или сигареты, благодаря окружающей среде? Кто-то пьет, веселится, очевидных минусов нет – потребление становится нормальным, пробуждается любопытство. И если любопытства достаточно, в конце концов, человек пробует это сам.

Когда я начал принимать психоделические вещества, я сначала смотрел на них сквозь розовые очки. Я верил, что психоделики не так вредны, как мне всегда говорили, и если просто следовать нескольким правилам, их может принять кто угодно. Конечно, все не так просто. Мне потребовались годы, чтобы понять все плюсы и минусы потребления психоделиков – и понять, что они не для всех.

Трипы следуют предсказуемому паттерну. Визуальные изменения обычны. Вдруг граница между объектами размывается. Моя рука, мой ноутбук и мой микрофон превращаются в однородное целое. Затем есть эмоциональные усилени. Чувства становятся более интенсивными – во всех направлениях. Те, кто принимает психоделики, иногда обнаруживают чувства, которых они раньше не испытывали. Психоделики, в сущности, стимулируют скрытые аспекты нашего подсознания, в том числе воспоминания и чувства.

Как психоделики меняют нас

Психоделики работают на мозг как очень интенсивная медитация. Прием puts the brain into an observing state. Это позволяет нам принять другую перспективу и освободиться от привычных мыслей и старых способов мышления. Конечно, вы не глотаете таблетку и не видите все по-новому сразу. Но есть шанс испытать новые восприятия под влиянием, почувствовать эмоции и подумать о том, что мы можем включить в нашу повседневную жизнь – если выберем это.

Психоделики изменили меня. Я всегда был интеллектуальным человеком, склонным усложнять мир своими мыслями и подавлять свои чувства. Это привело к моему отчуждению от себя, почти не чувствуя себя вообще. Я думал, что справляюсь. Затем трипы заставили меня войти в эмоциональную сферу. Вдруг я почувствовал, как я действительно чувствую себя по поводу своей работы или отношений, а не просто думаю об этом.

Но я также принял важные решения под влиянием психоделиков. Например, я сделал предложение своей нынешней супруге под их влиянием. Я посмотрел на нее и внезапно понял, что хочу провести остаток своей жизни с этой женщиной. Можно сказать, что интоксикант помог мне сделать правильное дело. В трезвом виде я бы продолжал откладывать, ждать какого-то "идеального момента".

Современный наркоман

Однако я также научился преодолевать страх с помощью психоделиков. Я всегда думал, что не нервный человек. Я просто подавлял это. Пока не столкнулся с ним во время трипа. Я был у друга, и мы приняли умеренную дозу кислоты и слушали музыку. И внезапно я почувствовал незнакомое чувство. Оно было таким интенсивным, таким большим, и я больше не мог ему сопротивляться. Подавленный страх захлестнул меня. Я задыхался, но благодаря моему другу мне удалось принять это чувство. В течение 20 минут я столкнулся со всеми страхами, которые не хотел чувствовать в своей жизни: страх смерти, страх одиночества, страх, что что-то может случиться с кем-то... И каждый раз чувство становилось более терпимым, оно теряло свою силу.

С помощью психоделиков я развил общую ментальную адаптируемость, которая позволяет мне сопереживать другим во время спора, вопрошать свою роль в ситуации и представлять, как я бы почувствовал себя на месте другого человека. Это делает психоделики так интригующими для исследований травм: их использование может помочь воспринимать травматические воспоминания и переживания с другой точки зрения. Вместо того чтобы всегда ходить по одним и тем же жизненным путям, мы можем менять их с помощью трипов и испытывать или чувствовать, что там есть. Мы учимся: это выбор, как мы воспринимаем мир. Это дает нам какой-то контроль.

Раньше я всегда представлял наркоманов как больных наркоманов, под влиянием своего воспитания и знакомства с детьми из Bahnhof Zoo. Мой образ трипа был потерей контроля. Я знал людей, которые лежали неподвижно на полу с пеной во рту – классическая картина на немецких вокзалах. Сегодня я знаю лучше. Я знаю, что люди, которые принимают психоделики, не всегда больны, но часто принадлежат к среднему классу общества.

Менеджеры, уборщики, официанты, медсестры – все могут что-то принять время от времени и все равно вести нормальную жизнь. Конечно, есть и те, кто зависим и имеет проблемное потребление. Эти люди нуждаются в помощи, это не подлежит сомнению. Но я также столкнулся с многими другими реальностями. Это мой опыт с психоделиками. Это не значит, что вещества влияют на всех одинаково. Потребление психоделиков остается личным делом.

Я начал исследуйте различные психоделические вещества помимо MDMA и кислоты, руководствуясь своим любопытством. Несмотря на первоначальные убеждения, что психоделики безопасны при соблюдении правил, позже я понял, что их влияние сложно и не всегда полезно.

Мои психоделические опыты также привели меня к тому, чтобы столкнуться с подавленными эмоциями и страхами, в том числе со страхом смерти и одиночества. Принятие этих чувств под влиянием стало поворотным моментом в моем эмоциональном росте.

Читайте также: