Размер Pixel Watch 3 раскрыт

Третье поколение Pixel Watch 3 не révolutionne, но определенно имеет преимущество в размере по сравнению со своим предшественником. В реальных условиях тестирования последние функции фитнеса и здоровья впечатляют, хотя и есть место для улучшений.

Pixel Watch 2 был достойным и успешным продуктом для ntv.de, а второй смарт-часы Google заняли лидирующие позиции в рейтингах Stiftung Warentest. Смарт-часы отличились в функциях фитнеса, коммуникациях и удобстве использования, но время автономной работы не оправдало ожиданий. Многие пользователи также критиковали размер дисплея и его значительную рамку. Pixel Watch 3 показывает улучшения, но все еще имеет некоторые недостатки.

Размер имеет значение

Google ответила на просьбы пользователей, представив, помимо модели 41 миллиметра по цене 399 евро, более крупную модель 45 миллиметров за 449 евро. Модель 41 миллиметра, протестированная для этого обзора, получила десятипроцентное увеличение размера дисплея благодаря небольшому уменьшению рамки вокруг панели. Хотя это может показаться незначительным, это существенно повышает читаемость. Более крупная модель может похвастаться увеличением видимой площади на 40 процентов без чрезмерной громоздкости. Пользователи с более крупными запястьями особенно оценят больший размер.

Попадание и промах в сроках службы батареи

Более крупная модель 45 миллиметров оснащена более емкой батареей, но Google гарантирует не более 24 часов работы для обеих версий с включенным всегда-включенным дисплеем. При выключенном экране Pixel Watch 3 может проработать до 36 часов. На практике модель 41 миллиметра проработала немного дольше, но все равно потребовала подзарядки к завтраку. С выключенным всегда-включенным дисплеем она проработала до обеда.

Это свидетельствует о небольшом улучшении по сравнению с предшественником, но разница незначительна. С небольшой практикой управление временем автономной работы вполне возможно, так как часы заряжаются быстро. Они достигают 50-процентной зарядки примерно за 25 минут и полностью заряжаются примерно за час. Pixel Watch 3 остается заряженным на док-станции с контактами, что эффективно, но менее элегантно, чем у конкурентов, например, у Apple Watch.

Ярче и лучше дисплей

Google заявляет, что дисплей Pixel Watch 3 может быть в два раза ярче, чем у второй модели. Хотя это не было очевидно во время наших тестов, дисплей все же был легко читаем даже на ярком солнце. Более впечатляющим является то, что экран теперь может снизить яркость до 1 нит в темноте, снижая беспокойство в ситуациях, таких как кинотеатры.

Дисплей Pixel Watch 3 также продемонстрировал более плавные, визуально приятные изображения в практических тестах с частотами обновления от 1 до 60 Гц, что является улучшением по сравнению с частотой обновления 30 Гц у предшественника. Сенсорный экран также казался более отзывчивым, хотя часы по-прежнему работают на чипе Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

Наконец, Pixel Watch 3 поддерживает ультраширокополосную ближнюю связь, что позволяет более точно отслеживать местоположение через сеть "Найти мое устройство" Google и использовать часы в качестве ключа от автомобиля для совместимых автомобилей.

Наконец, Pixel Watch 3 представляет новую сетку для отображения приложений и возможность загружать офлайн-карты на внутреннее хранилище часов. Все эти улучшения обобщают пользовательский опыт.

С новым выпуском также приходят улучшенные или расширенные функции фитнеса. Некоторые функции бесплатны, но для полного набора инструментов пользователям необходимо подписаться на платный план Fitbit примерно за 9 евро. Сенсоры, используемые для измерения, остаются такими же, как у Pixel Watch 2.

Одна из интересных функций - утренний обзор, который включает в себя Daily Readiness Score, основанный на вариабельности сердечного ритма, частоте сердечных сокращений в покое, уровне кислорода в крови и анализе сна. Это дает пользователям шкалу от 1 до 100, указывающую на их готовность к упражнениям, уровень интенсивности, который им следует стремиться достичь, и шаги, необходимые для достижения цели. Во время тестирования эти измерения в целом были точными, и указанная дневная готовность совпадала с личными ощущениями готовности.

Поскольку многие люди любят бегать, Pixel Watch 3 предлагает множество новых функций, специально разработанных для этой аудитории. Он помогает планировать бег, позволяя пользователям устанавливать цели по дистанции, времени, темпу или зонам частоты сердечных сокращений и создавать интервальные беговые упражнения с назначенными интервалами.

Во время бега часы предлагают тактильную и звуковую обратную связь, например, оповещая пользователя, если он отстает или опережает темп, или сигнализируя о приближении следующего интервала. После тренировки пользователи получают анализ. Платные подписчики получают доступ к рекомендациям по бегу, основанным на их целях и предыдущих тренировках.

Вывод

Основное нововведение Pixel Watch 3 - это модель 45 миллиметров. Даже на модели 41 миллиметра улучшения дисплея весьма впечатляющи. То, насколько новые функции фитнеса понравятся людям, зависит от их предпочтений и потребностей. Те, кому не нужны подробные анализы или кто предпочитает меньший дисплей, могут найти предшественника почти равным выбором, доступным онлайн по цене от 230 евро.

Google улучшила яркость и возможности затемнения дисплея в Pixel Watch 3, облегчая чтение в различных условиях освещения. Google также предлагает более крупную модель 45 миллиметров, подходящую для пользователей с более крупными запястьями и улучшающую читаемость за счет уменьшения рамки.

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