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Федеральные земли ГерманииНовостиДемонстрация в понедельник

Различные концентраты на общенациональных демонстрациях

Многолюдные демонстрации проходят в Саксонии-Аnhalt на регулярной основе с разными проблемами, являющимися объектом протестов.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Число участников в Саксонии-Анхальт колебалось между примерно 600 и 850 человек.
Число участников в Саксонии-Анхальт колебалось между примерно 600 и 850 человек.

- Различные концентраты на общенациональных демонстрациях

В Саксонии-Анхальт тема продолжающихся протестов по понедельникам эволюционировала. Вопросы, связанные с ситуацией с COVID-19, дефицитом ресурсов и иммиграцией, больше не являются основными проблемами, согласно отчету Министерства внутренних дел в Магдебурге в ответ на запрос. Сейчас дискуссии вращаются вокруг мира, войны в Украине, критических замечаний по поводу текущей политики и интерпретации демократических прав. Кроме того, есть неспецифические акты протеста.

В течение первой половины года посещаемость в Саксонии-Анхальт колебалась от 200 до 1900 человек. Иногда проводилось более 20 собраний в неделю. Летом посещаемость колебалась между примерно 600 и 850 человек. В начале 2022 года в протестах в Саксонии-Анхальт приняли участие более 18 000 человек, а осенью 2022 года это число превысило 14 000.

По данным отчетов, посещаемость увеличилась до конца мая из-за интеграции с протестами фермеров. Однако с тех пор участие фермеров в понедельничных собраниях значительно сократилось. Собрания, организованные фермерами или организациями фермеров, не учитываются в подсчете.

Недавно тематика понедельничных демонстраций в Саксонии-Анхальт сменилась, и основными темами стали мир, война в Украине, критика текущей политики и интерпретация демократических прав. Несмотря на это изменение, значительное количество людей по-прежнему участвует в понедельничных демонстрациях по понедельникам.

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