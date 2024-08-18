Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовости

Различные индийские специи сталкиваются с проблемами качества.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Различные индийские специи сталкиваются с проблемами качества.

Индийский рынок специй на миллиарды долларов, с его экспортом в разные страны, сейчас находится под пристальным вниманием из-за ужесточения регулирования. Недавно власти в Нью-Дели выявили вопросы качества, которые затронули двух крупных игроков в отрасли.

Большая часть популярных индийских специй, которые пользуются спросом во всем мире, имеет вопросы качества и безопасности. По данным тестов индийских регулирующих органов, предоставленных Reuters, около 12,5% образцов, проанализированных ими, продемонстрировали такие проблемы. Ранее в этом году Гонконг запретил продажу некоторых индийских смесей специй из-за обнаружения высоких уровней пестицидов. Вслед за этим Великобритания усилила проверки импорта из Индии. США, Новая Зеландия и Австралия объявили о проведении последующих расследований.

В ответ на эти события индийское управление по безопасности пищевых продуктов провело проверки, сбор образцов и тесты на смеси специй. Данные Reuters показывают, что из более чем 4000 образцов, взятых с мая по начало июля, 474 продемонстрировали проблемы с качеством и безопасностью. Официально власти пообещали принять необходимые меры в отношении виновных компаний.

Компании, выделенные Гонконгом, MDH и Everest, решительно заявили о безопасности своих продуктов для потребления. Популярные в Индии, крупнейшем в мире экспортере, производителе и потребителе специй, эти бренды также распространяются в Европе, Азии и Северной Америке.

Исследовательская компания по рынку, Zion Market Research, оценила, что индийский рынок специй в 2022 году получилApproximately 9.5 billion euros in revenue. Spice exports reached an unprecedented high of over four billion euros in the fiscal year ending March.

Ужесточение регулирования и вопросы качества на миллиардном индийском рынке специй ведут к более пристальному вниманию со стороны различных международных рынков. Например, Великобритания усилила проверки импорта после выявления проблем в некоторых специях.

Текущая ситуация на индийском рынке специй может потенциально повлиять на доходы крупных игроков, с большими долями образцов, демонстрирующих проблемы с качеством и безопасностью.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Порше поддерживает Варта, приобретая её дочернюю компанию.
Экономика

Уменьшение финансовых обязательств и приобретение Porsche для укрепления репутации Varta

Варта, возможно, обнаружила потенциальное решение, которое могло бы гарантировать стабильность своей батарейной компании. Был разработан план возрождения. Важный клиент согласен поддержать компанию в качестве инвестора.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
В ближайшее время ожидается поступление различных свежих арендных квартир.
Экономика

Анализ показывает: Рынок жилья в городских районах демонстрирует стагнацию

В больших городах разрыв между действующими и новыми договорами аренды увеличивается, из-за чего арендаторы чаще держатся за старые места жительства, а не переезжают. Это еще больше сужает и так уже конкурентный рынок съема жилья.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Оперативный сегмент железнодорожного сектора сталкивается с потенциальным сокращением численности персонала, как указал руководитель EVG.
Экономика

Оперативный сегмент железнодорожного сектора сталкивается с потенциальным сокращением численности персонала, как указал руководитель EVG.

Корпорация жёлезных дорог планирует упразднить множество позиций, в основном в административном секторе. Лабораторная работа вызвала опасения среди работников, как показывает профсоюз EVG.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В городе Дубае нет обязательства для жителей передавать подоходный или спекулятивный доход.
Экономика

Массовый отъезд богатых людей: сможет ли Европа сохранить свою богатую элиту?

Усиление налогового регулирования побуждает обеспеченных европейцев переехать в страны с Reduced tax rates, такие как Швейцария, Кипр и Malta. Однако они сталкиваются с конкуренцией со стороны Эмиратов, которые также претендуют на обеспеченное население эмигрантов.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно