Различные индийские специи сталкиваются с проблемами качества.

Индийский рынок специй на миллиарды долларов, с его экспортом в разные страны, сейчас находится под пристальным вниманием из-за ужесточения регулирования. Недавно власти в Нью-Дели выявили вопросы качества, которые затронули двух крупных игроков в отрасли.

Большая часть популярных индийских специй, которые пользуются спросом во всем мире, имеет вопросы качества и безопасности. По данным тестов индийских регулирующих органов, предоставленных Reuters, около 12,5% образцов, проанализированных ими, продемонстрировали такие проблемы. Ранее в этом году Гонконг запретил продажу некоторых индийских смесей специй из-за обнаружения высоких уровней пестицидов. Вслед за этим Великобритания усилила проверки импорта из Индии. США, Новая Зеландия и Австралия объявили о проведении последующих расследований.

В ответ на эти события индийское управление по безопасности пищевых продуктов провело проверки, сбор образцов и тесты на смеси специй. Данные Reuters показывают, что из более чем 4000 образцов, взятых с мая по начало июля, 474 продемонстрировали проблемы с качеством и безопасностью. Официально власти пообещали принять необходимые меры в отношении виновных компаний.

Компании, выделенные Гонконгом, MDH и Everest, решительно заявили о безопасности своих продуктов для потребления. Популярные в Индии, крупнейшем в мире экспортере, производителе и потребителе специй, эти бренды также распространяются в Европе, Азии и Северной Америке.

Исследовательская компания по рынку, Zion Market Research, оценила, что индийский рынок специй в 2022 году получилApproximately 9.5 billion euros in revenue. Spice exports reached an unprecedented high of over four billion euros in the fiscal year ending March.

Ужесточение регулирования и вопросы качества на миллиардном индийском рынке специй ведут к более пристальному вниманию со стороны различных международных рынков. Например, Великобритания усилила проверки импорта после выявления проблем в некоторых специях.

Текущая ситуация на индийском рынке специй может потенциально повлиять на доходы крупных игроков, с большими долями образцов, демонстрирующих проблемы с качеством и безопасностью.

