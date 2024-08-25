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ОбществоНовостиОдинокий

Различные факторы, которые заставляют некоторых оставаться безбрачными

Неужели общее существование более заманчиво? Как правило, ответ положительный, так как многие холостяки ищут пару. Однако этот поиск часто превращается в трудность. Исследование раскрывает коренные причины.

 and  Viktoria Klein
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Наиболее сильным имеющим действительность средством против изоляции на протяжение длительного времени может быть совершенствование вашего набора флирта.

- Различные факторы, которые заставляют некоторых оставаться безбрачными

Не каждый нынешний одиночка Solo стремится изменить ситуацию. Однако многие люди жаждут партнера, но ничего не получается. Почему? Греческие исследователи Менелаос Апостолус и Элли Михаилиду tackled этот вопрос. Они выявили 17 факторов, которые могут tanto облегчить, как и усложнить поиск партнера.

Высокая распространенность вынужденного одиночества вызывает обеспокоенность его причинами, отмечают исследователи. Для своего исследования они опросили 1432 человека, 734 женщин (средний возраст 35 лет) и 698 мужчин (средний возраст 39 лет). Группа состояла tanto из холостых людей, как и из добровольных или вынужденных одиночек.

Исследование изучило влияние 17 различных характеристик и личностных качеств, которые важны для успеха в поиске партнера, и которые нет. Это:

  1. Гибкость
  2. Индекс массы тела (ИМТ)
  3. Возможность распознавать попытки флирта
  4. Придирчивость
  5. Сознательность
  6. Разговорчивость
  7. Флиртующий
  8. Сексуальная открытость
  9. Регулирование эмоций
  10. Открытость
  11. Самоуверенность
  12. Самооценка партнера
  13. Сексуальная функция
  14. Скромность
  15. Самооценка своей привлекательности
  16. Сексуальная ориентация
  17. Дети от прошлых отношений

Исследование изучило возможную связь между этими факторами и вынужденным одиночеством. Это не первое исследование, пытающееся решить проблему несовпадения - парадокс того, что общества с почти свободным выбором партнера имеют высокий процент вынужденных одиночек. Подход Менелаоса Апостолуса и Элли Михаилиду инновационен, поскольку они исследуют множество факторов и их корреляции. Результаты оценки показывают, что есть решающие факторы, которые увеличивают вероятность остаться холостым и не найти партнера, несмотря на желание. Однако это разные характеристики для мужчин и женщин.

Женщины и мужчины остаются холостыми по разным причинам

Результат: ни один фактор сам по себе не ведет к вынужденному одиночеству. Только когда сочетаются определенные характеристики, становится трудно. Плохие навыки флирта - отрицательный фактор tanto для мужчин, как и для женщин. Это неудивительно, так как флирт - это базовый навык, отсутствие которого не позволяет начать подходы. У женщин ситуация становится безнадежной, только когда, помимо плохого флирта, есть также сочетание низких навыков флирта, сексуальной скромности, придирчивости в выборе партнера и низкой гибкости. THEN, длительный период одиночества почти неизбежен.

Плохие навыки флирта также являются отрицательным фактором для мужчин. Однако они образуют другой кластер отрицательных факторов, чем у женщин. У них это: плохой контроль эмоций, низкая самоуверенность. Дополнительно есть повышенный индекс массы тела (ИМТ) и нарушение сексуальной функции.

Один результат одинаков для обоих полов: без хороших навыков флирта ничего не работает. Однако они всего лишь стартовая точка, заинтересованные individuals должны также учитывать другие отрицательные факторы и работать над ними, если хотят найти партнера.

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Измена: Почему люди изменяют своим партнерам

Одиночные individuals могут обнаружить, что им трудно изменить свою текущую ситуацию Solo, несмотря на желание компании. Исследование показало, что сочетание факторов, таких как плохие навыки флирта, сексуальная скромность, придирчивость в выборе партнера и низкая гибкость, может способствовать длительному периоду одиночества у женщин. Аналогично, плохие навыки флирта, вместе с низкой самоуверенностью, нарушением сексуальной функции и повышенным индексом массы тела (ИМТ), могут сделать поиск партнера сложным для мужчин.

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