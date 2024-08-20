- Разер ускорялся до поразительных 111 километров в час в городской среде.

Шофер пролетел мимо Берлина на незаконных 111 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч. Застигнутый врасплох в понедельник, он попал в хитрую полицейскую ловушку для превышения скорости, расположенную на Köpenicker Landstraße. Результат? Вероятное двухмесячное приостановление его водительских прав и внушительный штраф в размере €560.

По данным ADAC, в различных европейских странах штрафы за подобные правонарушения могут достигать нескольких тысяч евро и более длительных запретов на вождение.

Скорость шофера была значительно выше разрешенных 50 километров в час, достигнув 111 километров в час. Такое превышение скорости может привести к более严重ным наказаниям, таким как более длительные запреты на вождение и существенные штрафы, как это наблюдается в других европейских странах.

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