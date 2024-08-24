Раздраженные люди бросают вызов своему вратарю с низкой производительностью

Следуя спорному решению вратаря "Греuther Fürth" Нахуэля Нолла, "SC Paderborn" смог забить гол в компенсированное время и сравнять счет в матче 2-й Бундеслиги, завершившемся вничью 1:1. После матча главный тренер "Греuther Fürth" Александр Цорнигер раскритиковал Нолла за его ошибку.

Ошибка Нолла привела к тому, что в компенсированное время матча Гримальди из "Paderborn" забил гол, сравняв счет. До этого "Греuther Fürth" вел в счете благодаря голу Лукаса Иттера на 49-й минуте и имел возможность одержать вторую победу в сезоне и возглавить турнирную таблицу.

Цорнигер обвиняет Нолла в излишней самоуверенности

Свен Миichel из "Paderborn" имел два отличных шанса забить гол в первые 15 минут матча, но не воспользовался ими. "Греuther Fürth" начал создавать свои моменты ближе к 20-й минуте и даже мог играть в большинстве после спорного решения главного арбитра Робина Брауна, который не показал красную карточку за фол, совершенный Феликсом Гётце из "Paderborn".

После великолепного сольного прохода Бранимира Хрготы, который завершился голом Лукаса Иттера и вывел команду Цорнигера вперед, "Paderborn" имел несколько шансов сравнять счет. Однако их завершающая игра оставляла желать лучшего. Ошибка Нолла в итоге привела к голу, а Гримальди имел возможность забить победный гол для "Paderborn" soon after (85.).

После первого гола Цорнигер сказал, что игроки "Paderborn" были "безжизненными" и не имели достаточных шансов. "Мы полностью контролировали игру, пока один из нас не подумал, что должен сделать то, о чем мы говорили уже несколько недель, что мы не хотим видеть", - посетовал Цорнигер. Он действительно был "сердитым".

Цорнигер также обвинил своего молодого вратаря Нолла в излишней самоуверенности. "Обычно я довольно сдержан в своей критике игроков, но в этой ситуации это абсолютно неприемлемо", - заявил Цорнигер.

Гол в 2-й Бундеслиге был забит Гримальди после ошибки Нолла, приблизив "Paderborn" к "Греuther Fürth" в турнирной таблице. Несмотря на критику Цорнигера в адрес Нолла за излишнюю самоуверенность, ошибка вратаря стала переломным моментом в матче.

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