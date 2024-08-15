- Растут подозрения в отмывании денег

Количество подозрительных случаев отмывания денег, сообщаемых нотариусами Берлина, растет уже несколько лет. По состоянию на июль этого года таких случаев было 362, большинство из которых были выявлены при покупке недвижимости из-за подозрений, что деньги могут иметь криминальное происхождение. Об этом сообщил Сенат в ответ на запрос от СДПГ. В прошлом году было зарегистрировано 478 случаев, за ними последовали 431 и 425.

В соответствии с Законом об отмывании денег нотариусы обязаны сообщать в Центральное управление по расследованию финансовых транзакций (FIU) о сделках с недвижимостью и других транзакциях. С 2020 года этот процесс стал намного проще. До 2020 года нотариусы в Берлине практически не сообщали о подозрительных случаях.

Палата нотариусов Берлина объясняет, что Германия является одной из самых правовых стран в мире и "одновременно одной из самых популярных целей для незаконно полученных средств (например, от наркоторговли, проституции или уклонения от уплаты налогов). Следствием немецкого верховенства права является то, что отмывание денег из криминальной деятельности здесь легко".

После упрощения процесса сообщения в рамках Закона об отмывании денег в 2020 году нотариусы в Берлине стали сообщать о больших количествах случаев отмывания денег с подозрением на незаконное происхождение. Этот сдвиг в сообщениях совпадает с общим увеличением подозрительных случаев за последние несколько лет.

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