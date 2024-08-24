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Федеральные земли ГерманииНовостиМузыка

Растения и цветы, освещенные водой и светом, очаровывают посетителей

Загадочные огни освещают, вода струится, и завораживающая музыка звучит: водно- световые представления в Парке Растительных и Цветочных Клумб долгие годы являются любимой atraкцией посетителей Hambурга. Представлены два новых предложения.

 and  Viktoriya Miller
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Фестиваль Воды и Света начинается в 22:00, продлится с конца августа до конца сентября и закончится...
Фестиваль Воды и Света начинается в 22:00, продлится с конца августа до конца сентября и закончится 30-го.

- Растения и цветы, освещенные водой и светом, очаровывают посетителей

Зажигательные мелодии, яркие огни, танцующие фонтаны: обычные водно-световые шоу в парке Плантен у Бломен в Гамбурге уже с мая привлекают толпы зрителей. "Дела идут отлично", - поделился представитель районной управы Гамбург-Мидте с ДПА. "В хорошую погоду каждый вечер, даже по будням и выходным, собирается большая толпа на водно-световые шоу". Бесплатное ночное мероприятие продолжает завлекать гостей даже в дождливую погоду.

Водно-световое шоу начинается в 22:00 до конца августа, но с 1 сентября до финального сезона 30 сентября оно стартует в 21:00. "Посетители любят расслабленную и беззаботную атмосферу, смесь представлений и свободу заглянуть спонтанно", - сказал представитель. Люди наблюдают за художественно оформленным представлением на парковых скамейках или расстелив одеяла, часто с напитками и телефонами в руках.

Две новые программы, "Япония после темноты" и "Фьюжн классика", финансируемые Группой друзей Плантен у Бломен, присоединились к расписанию, как объявила районная управа Гамбург-Мидте. "К счастью, только один концерт в июле был прерван из-за расследования угрозы взрыва".

Музыка из водно-световых шоу в парке Плантен у Бломен добавляет к приятной атмосфере, привлекая многих посетителей. После успеха "Японии после темноты" и "Фьюжн классики" музыка продолжает быть неотъемлемой частью новых шоу.

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