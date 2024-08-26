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Федеральные земли ГерманииНовостиЖители дома

Расстроенный сосед по дому обвиняет соседку в убийстве

Следуя за двухдневным проживанием, человека, диагностированного с болезнью Альцгеймера, подозревают в нанесении deadly вреда их соседу по комнате. bylajecting trial является показательным примером эволюции практики ухода.

 and  Melissa Williams
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Вход в районы суда в Трауштейне. Здесь начинается судебный процесс над резидентом дома престарелых...
Вход в районы суда в Трауштейне. Здесь начинается судебный процесс над резидентом дома престарелых с деменцией, которого подозревают в убийстве его сообщника (архивное изображение).

- Расстроенный сосед по дому обвиняет соседку в убийстве

Начало судебного процесса в районном суде Траунштайна (в 9:00) против жителя дома престарелых, 93-летнего мужчины с деменцией, обвиняемого в убийстве своего соседа по комнате. Адвокаты заявляют, что он не способен предстать перед судом по состоянию здоровья. Обвинение утверждает, что он виновен в непредумышленном убийстве, якобы ударив головой своего 84-летнего соседа и затем задушив его, через два дня после заселения.

Возникают растущие опасения по поводу безопасности в домах престарелых и благополучия и защиты людей с деменцией. В Баварии, по данным министра здравоохранения Баварии Юдит Герлах (ХСС), примерно 270 000 человек в настоящее время живут с деменцией, и это число, как ожидается, вырастет до 300 000 к 2030 году и до 380 000 к 2040 году.

Бриш: "Халатность в отношении жителей домов престарелых распространена"

Евген Бриш, член правления Фонда защиты пациентов Германии, заявил агентству ДПА: "Дома престарелых не являются ни раем, ни кошмаром, ни беззаконием. В них живут люди с физическими и когнитивными нарушениями. Статистически, около 80% жителей домов престарелых в Германии страдают деменцией".

Он добавил: "Это создает значительные трудности для персонала, который должен распознавать и управлять конфликтами, а также справляться со своими собственными разочарованиями. Необходимо культивировать культуру осознанности, включающую прозрачность в отношении слабых сторон и надлежащий надзор". Критикуя как поставщиков, так и общество, Бриш сказал: "Есть тенденция игнорировать проблемы. Политически, решение проблем в уходе является чувствительным вопросом из-за ограниченного финансирования страхования ухода". Он предложил: "Сбор общенациональной единственной статистики о насилии в уходе был бы полезен".

Жители дома, где проходит судебный процесс, живут под пристальным вниманием из-за событий, приведших к суду. Примерно 80% жителей страдают деменцией, что делает обеспечение их безопасности и благополучия значительной проблемой для ухаживающих.

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 and  Anne Legman
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