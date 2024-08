Рассматриваю возможности для квотербека Стиллера, чтобы служить в качестве замены для Кроуса

В конце летнего трансферного периода 2023 года произошел знаменательный переход в VfB Stuttgart. В это время швабы подписали Ангело Штиллера из ТСГ Хоффенхайм.

Переход был скорее тихим, без лишнего шума или восторгов. Максимальный эффект. Тренер Себастьян Хёнесс хотел этого полузащитника, чье игровое время было ограничено в Крайхгау, любой ценой и боролся за трансфер. Хёнесс и Штиллер знают друг друга со времен своей работы в FC Bayern (U23) и Хоффенхайме. Их отношения, как сообщается, очень крепкие, и Штиллер сразу же оправдал доверие.

Хёнесс поддерживает и ценит Штиллера

23-летний Штиллер не только вытеснил бывшего капитана и любимца фанатов Ватара Уэндо, но и оставил свой неизгладимый след в игре швабов. "Он абсолютный центр нашей игры, регулирует нашу игру с мячом и определяет ритм", - сказал ментор Хёнесс весной в качестве комплимента своему протеже. Среди возбуждения вокруг лучшего бомбардира Серу Гвирасси, новых игроков национальной команды Дениз Ундав, Александра Нюбеля, Криса Фюрриха и Макси Миттельштет, выдающийся сезон центрального полузащитника остался несколько незамеченным. Более скромный герой VfB. Секретный MVP. учитывая, что у него, в отличие от других игроков VfB, нет пункта об освобождении в контракте, его назвали "непродаваемым" летом.

Без мотора Штиллера VfB спотыкается

Есть на то причины. Потому что Штиллер внес значительный вклад в сказочный сезон VfB. Боевая "шестерка" задает темп в построении игры. Он инициирует offense Хёнесса с помощью многих коротких пасов, обычно с одним касанием. Его точность передач составляет впечатляющие 92 процента и он занял пятое место в лиге. Он также вошел в топ-10 бундеслиги по километражу, пробеганному игроками. Штиллер - доминирующий игрок в полузащите VfB с мячом.

Важность Штиллера для стиля игры Штутгарта также была подчеркнута в матче-открытии сезона. Против SC Фрайбург Хёнесс был вынужден внести оборонительные корректировки из-за травм. Штиллер переместился в центральную защиту. Хотя он впечатлил там против BVB в конце прошлого сезона, без метронома Штиллера швабы не хватало мощности, ловкости и креативности в Брайсгау. Замена двигателя оказалась полным провалом. Несмотря на лидерство, они потерпели разочаровывающее поражение 1:3. Даже в Суперкубке против Байера Леверкузен две недели назад игра, казалось, изменилась из-за редкой замены Штиллера.

Нагельсманн видит "отличные выступления"

В Кубке Германии против Преussen Мюнстер (5:0) Хёнесс позволил своей шестерке вернуться на usual position, и он наградил его голом и передачей в течение первых 15 минут. Игрок матча. И где Фюррих, Миттельштет, Ундав и Нюбель уже, теперь и Штиллер следует. В четверг Юлиан Нагельсманн объявил о включении Штиллера в состав.

Всего один новый игрок в составе - Штиллер. Тренер национальной команды похвалил дебютанта за "отличные выступления в прошлом сезоне и снова сейчас". Штиллер, таким образом, дебютирует в составе на матчи Лиги наций в сентябре против Венгрии (7 сентября, в прямом эфире на ZDF и ntv.de live-ticker) и Нидерландов (10 сентября, в прямом эфире на RTL и ntv.de live-ticker). И есть большие ботинки, чтобы наполнить. Наравне с Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером, капитан Иlkay Гюндоган и легенда DFB Тони Кроос ушли на пенсию. Немецкая футбольная нация спрашивает: Кто теперь будет контролировать полузащиту? Кто будет новым Кроосом?

Может ли Штиллер заполнить обувь Крооса?

Возможный ответ или хотя бы реалистичная возможность - Штиллер. В 23 года он многообещающий кандидат на будущее в немецкой полузащите. Сравнение с чемпионом мира Кроосом неизбежно, даже если оно кажется почти несправедливым. Наследие Крооса слишком велико. Как и легенда Реала, Штиллер часто подбирает мяч далеко назад, а затем распределяет его, как квотербек. И importantly: Он почти всегда излучает спокойствие, подобное Кроосу.

Штиллер himself compared his playing style to Kroos' four years ago. "Как играет Хави Альonso, фантастически. Так бы я тоже хотел играть. Или как Тони Кроос, который играет с одним или двумя касаниями. Это мой стиль игры, как я вижу футбол и игру", - сказал он "кикеру" в 2020 году. В то время он все еще был юным игроком Баварии. Он описал себя как тип игрока, который может читать игру и помогать своим товарищам по команде. Он подтвердил свои смелые заявления выдающимися достижениями в Штутгарте в прошлом сезоне.

Гонка за 2026 год открыта.

Подъем Штиллера в национальной команде, похоже, предопределен, несмотря на жесткую конкуренцию, даже с уходами. Еще один восходящая звезда, Александар Павлович из FC Bayern, претендует на место в полузащите. К сожалению, он пропустил Евро из-за инфекции миндалин. Эксперты оптимистично смотрят на его будущее, и Бавария уже на него рассчитывает.

В будущем эти двое будут бороться за игровое время и место в национальной сборной. На горизонте маячит захватывающее противостояние, или же они могут делить поле. Сейчас, возможно, это еще слишком мало опыта для тренера на такой важной позиции. Но в долгосрочной перспективе эти двое могут стать грозной силой. Перемотаем на 2026 год, когда чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Полузащита открыта для конкуренции. Нагельсманн, возможно, сначала составит пару из опытного игрока и молодых, если решит выпустить их на поле.

Разнообразие в немецкой полузащите

Другой вопрос - где разместится Joshua Kimmich, которого называют новым капитаном. На правом фланге защиты? Или у него есть шанс вернуться в центр? Не исключено. В Баварии такой вариант возможен с Винсентом Компани. Но также ждут своего шанса Паскаль Гросс из Дортмунда, Эмре Джан и двукратный чемпион Роберт Андрих. Однако у Леона Горецки после критики в Баварии и обгона Павловича осталось мало реальных шансов.

В клубе Стиллер делит полузащиту с Атаканом Каразором,典型ным разрушителем, который больше похож на Андриха, чем на Киммиха. Если Киммих останется в обороне, Нагельсманн может рассмотреть вариант с интеграцией Каразора со Стиллером. Однако Стиллеру еще не хватает опыта на международном уровне, но он скоро наберется. Сначала с командой DFB в Лиге наций, а затем с "Штутгартом" в Лиге чемпионов. Как и его кумир Кроос когда-то делал в "Реале".

