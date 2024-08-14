- Расследование торговцев кокаином - подозреваемый под стражей

Полиция и прокуратура Регенсбурга расследуют деятельность группы наркоторговцев в трех регионах

Полиция и прокуратура Регенсбурга расследуют деятельность группы из восьми подозреваемых в торговле наркотиками. Мужчины в возрасте от 24 до 37 лет якобы с октября прошлого года продавали наркотики в нескольких муниципалитетах Нижней Баварии, Верхнего Пфальца и Верхней Баварии, в том числе в Регенсбурге и районе Абенсберга. Об этом сообщила полицейская управленческая служба Нижней Баварии.

В ходе обысков в восьми квартирах в районах Кельхайм, Регенсбург и Фрайзинг, проведенных около 60 детективами криминальной полиции в Ландсхуте и других отделов во вторник, были найдены и изъяты, среди прочего, 11 капсул с кокаином. 25-летнего мужчину взяли под стражу, а 26-летнего выпустили под залог.

По данным следствия, среди клиентов этих подозреваемых в торговле наркотиками были мужчины и юноши из района Абенсберга. Кроме того, было установлено, что некоторые сделки по продаже наркотиков происходили в местах, где часто бывают мужчины и юноши.

Читайте также: