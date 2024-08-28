- Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

В результате расследований, проведенных из-за серии жестоких грабежей в Рангсдорфе, расположенном в районе Телтов-Флеминг, правоохранительные органы временно задержали двоих мужчин в возрасте 36 и 42 лет. Они подозреваются в принадлежности к банде, ответственной за кражи, как заявили представители полиции и прокуратуры. В их числе, как считается, кража автомобиля стоимостью около 30 000 евро с парковки берлинской компании в августе.

В ходе расследования были обнаружены "различные инструменты, используемые для взлома автомобилей", как сообщается. Также был задействован полицейский вертолет. Кроме того, эти люди подозреваются в незаконном нахождении в Германии. Расследование продолжается.

Как стало известно, среди найденных инструментов были улики, указывающие на причастность к краже кассет из нескольких местных предприятий. В связи с этой новой уликой подозреваемые сейчас допрашиваются о возможной причастности к различным кражам кассет.

Читайте также: