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Федеральные земли ГерманииНовостиКража записей

Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

Двое лиц обвиняются в присоединении к воровской сети. Подозреваются в краже автомобиля, стоимостью около 30 000 евро, а также в других предполагаемых преступлениях.

 and  Wendy Allen
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В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.
В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.

- Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

В результате расследований, проведенных из-за серии жестоких грабежей в Рангсдорфе, расположенном в районе Телтов-Флеминг, правоохранительные органы временно задержали двоих мужчин в возрасте 36 и 42 лет. Они подозреваются в принадлежности к банде, ответственной за кражи, как заявили представители полиции и прокуратуры. В их числе, как считается, кража автомобиля стоимостью около 30 000 евро с парковки берлинской компании в августе.

В ходе расследования были обнаружены "различные инструменты, используемые для взлома автомобилей", как сообщается. Также был задействован полицейский вертолет. Кроме того, эти люди подозреваются в незаконном нахождении в Германии. Расследование продолжается.

Как стало известно, среди найденных инструментов были улики, указывающие на причастность к краже кассет из нескольких местных предприятий. В связи с этой новой уликой подозреваемые сейчас допрашиваются о возможной причастности к различным кражам кассет.

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