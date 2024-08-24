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ПанорамаНовостиРоскошная яхта

Расследование продолжается по подозрению в убийстве по неосторожности после сбоя в баесовской системе.

Утонувших с роскошной яхты 'Бейзиан' подняли. Проблема в том, почему судно быстро пошло на дно, приведя к многочисленным жертвам. Прокуроры ведут расследование инцидента.

 and  Viktoria Klein
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Баснословный 56-метровый яхт 'Байесиан' затонул в штормовый понедельник у берегов Сицилии.
Баснословный 56-метровый яхт 'Байесиан' затонул в штормовый понедельник у берегов Сицилии.

- Расследование продолжается по подозрению в убийстве по неосторожности после сбоя в баесовской системе.

Правоохранительные органы расследуют несколько случаев непреднамеренного убийства после того, как люксовый корабль "Байесиан" затонул у берегов Сицилии. Цель расследования - установить, пошло ли судно ко дну из-за недооценки severity грядущей бури. На данный момент расследование не сосредоточено на капитане или членах экипажа.

Эта трагическая ситуация привела к гибели семи человек вблизи побережья итальянского Средиземноморского острова в понедельник. Семнадцать человек были спасены, большинство из них - члены экипажа. Промышленник из Великобритании Майк Линч отправился в это морское приключение со своей семьей, друзьями и деловыми партнерами, чтобы отпраздновать свой оправдательный приговор в суде.

Инспекторы: Яхта "Байесиан" столкнулась с водоворотом

Инспекторы заявляют, что "Байесиан" был поражен водоворотом ранним утром во время шторма с ветром более 100 километров в час, что привело к его быстрому потоплению. Раффаэле Камарано, государственный прокурор, заявил на пресс-конференции в Палермо: "Это было внезапное, внезапное происшествие". Однако другие капитаны в районе смогли удержать свои суда.

Водовороты образуются, согласно немецкому метеорологическому службе, когда холодный воздух опускается во время грозы, сталкивается с землей и расширяется в прямом направлении. Вблизи они напоминают "белую стену", движущуюся со скоростью света. Часто они наносят больше вреда, чем торнадо.

Восстановление может занять несколько недель

Инспекторы ожидают получить ценную информацию из так называемого "черного ящика" 56-метровой роскошной яхты, который все еще не найден. Кроме того, правоохранительные органы хотят дождаться поднятия судна, что может занять несколько недель, прежде чем расширить расследование. 500-тонная яхта - одна из крупнейших в мире парусных яхт - в настоящее время находится на глубине 50 метров в 1 километре от небольшого порта Портичелло.

Однако правоохранительные органы не исключают возможности того, что определенные стороны могут быть внесены в список подозреваемых заранее. Это позволило бы им получить доступ к файлам в соответствии с итальянским законодательством. Ambrogio Cartosio, государственный прокурор, заявил: "Нет спешки. Нужно установить, кто виновен в преступлении. Это может включать капитана и экипаж, а также производителя".

Сестра выражает глубокую скорбь

В этом контексте также важно установить, почему, помимо повара, все члены экипажа выжили, но только половина из двенадцати пассажиров. Предполагается, что жертвы были застигнуты врасплох в своих каютах во время сна и не смогли спастись. Ходят слухи о вечеринке накануне. Согласно инспекторам, на выживших не проводились тесты на алкоголь.

В то же время Эсме, дочь Линча, выразила глубокую скорбь по поводу своей младшей сестры Ханны, 18 лет. "Она мой маленький ангел, моя героиня", - было сказано в семейном заявлении. "Ханна часто входила в мою спальню и ложилась ко мне в постель. Иногда она улыбалась, иногда была игривой, иногда искала совета. Какой бы ни была ситуация, она излучала безграничную любовь". Эсме не была на корабле. Мать пережила катастрофу.

Линч был одним из богатейших людей Великобритании. Он заработал миллиарды на продаже своей программной компании американскому конгломерату Hewlett Packard. Однако сделка оказалась неудачной, что привело к длительным судебным разбирательствам. Недавно Линча оправдали в суде.

Несмотря на то, что инспекторы считают, что люксовая яхта "Байесиан" попала в водоворот во время шторма, остаются вопросы о том, почему погибли только половина пассажиров, в то время как все члены экипажа выжили. Правоохранительные органы рассматривают в качестве подозреваемых капитана, экипаж и даже производителя, пока расследование продолжается.

Трагическая гибель Ханны, дочери Линча, на роскошной яхте "Байесиан" привела к глубокой скорби со стороны ее сестры Эсме. Ханна вспоминается как любящая и игривая сестра, часто ложившаяся в постель к Эсме за утешением и обществом.

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