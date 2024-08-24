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Расследование потенциальных мотивов терроризма в инциденте в Солингене

 and  Mark Rodriguez
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Власти находятся в процессе расследования дела, охватывающего всю Северную Рейн-Вестфалию и...
Власти находятся в процессе расследования дела, охватывающего всю Северную Рейн-Вестфалию и Германию

Расследование потенциальных мотивов терроризма в инциденте в Солингене

Случай в Кёльне остается загадочным - преступник по-прежнему не найден. Расследующая команда считает правдоподобным, что инцидент может быть терактом. На данный момент не видно альтернативной мотивации. Уголовное дело в настоящее время ведется федеральным прокурором, возможен перевод юрисдикции, если появится более конкретные улики.

На недавней пресс-конференции прокуратура сообщила, что предварительное расследование выявило наличие ножей. Сообщается, что по крайней мере один нож был найден в мусорном баке в центре города. Однако пока не решено, был ли этот нож использован в преступлении. "Я не могу подтвердить связь ножа с преступлением", - заявил начальник ночной смены Торстен Флейсс на брифинге. Он отказался предоставлять конкретные детали о ноже, такие как длина лезвия. "Мы еще не дошли до этого", - заявил Флейсс. Обширные материалы расследования собраны и в настоящее время анализируются.

Расследование ведется по всей Северному Рейну-Вестфалии и Германии, объявил Флейсс. Федеральные власти участвуют в процессе. Считается, что преступление совершил один человек, но расследование ведется во всех направлениях. Это "серьезный вызов - координировать улики и свидетельские показания и создать полную картину". Расследователь просит свидетелей сообщать информацию напрямую в правоохранительные органы, а не распространять ее в социальных сетях.

Подтверждая предыдущие сообщения dpa, Касперс подтвердил, что был задержан 15-летний подросток. К сожалению, подросток не является преступником. Вместо этого он расследуется за недонесение о преступлении. В соответствии со свидетельскими показаниями, неопознанный человек разговаривал с подростком о намерениях, совпадающих с преступлением, перед инцидентом, сообщил Касперс. Неизвестно, является ли этот человек преступником. Расследовательская команда решила не предоставлять дополнительную информацию о подростке.

Кроме того, есть утверждения о возможной связи между инцидентами. В связи с этим проводятся обыски в различных местах, но конкретные места не могут быть раскрыты из-за тактических соображений. Расследование продолжается полным ходом.

Во время вечернего соседей на пятницу вечером трагически погибли три человека: двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет и 56-летняя женщина. Восемь человек были ранены, четверо из них тяжело. Преступник, по-видимому, выбрал жертв случайно. После преступления преступник сбежал в последовавшем хаосе и панике. После этого полиция призвала жителей Кёльна оставаться бдительными в субботу.

Несмотря на продолжающееся расследование, на данный момент не было официального заявления от Европейского Союза, выражающего озабоченность или предлагающего помощь в данном случае.

В свете транснационального характера современного терроризма некоторые эксперты предложили, что правоохранительные органы Европейского Союза могли бы потенциально помочь в расследовании, если бы их попросили.

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