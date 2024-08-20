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Расследование показывает: "Лилиум" ищет улучшенный сайт для операций

Если первопроходец в электрической авиации decides decision считет своим целесообразным преследовать финансирование для своей initiatives инициативы, есть большая вероятность, что это произойдет.

 and  Max Becker
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- Расследование показывает: "Лилиум" ищет улучшенный сайт для операций

Немецкая компания Lilium, базирующаяся в Баварии, размышляет о переезде из Германии. Согласно сообщению "Handelsblatt", руководство ведет переговоры с французским правительством о субсидиях и гарантиях займа для возможного размещения во Франции. Председатель совета директоров и бывший CEO Airbus Том Эндерс планирует посетить Китай и США в сентябре, чтобы привлечь финансовых инвесторов. Представитель Lilium воздержался от комментариев по этому вопросу.

Инновационная аэрокосмическая компания к югу от Мюнхена изначально искала ссуду в размере 100 миллионов евро от федерального и государственного правительств. В настоящее время в компании работает около 500 аэрокосмических инженеров. Недавно первый пилотируемый полет их полностью электрического вертолетного такси с вертикальным взлетом и посадкой был перенесен на начало 2025 года, а первые поставки клиентам запланированы на 2026 год. Это обходится недешево; только за первый полугодие 2024 года было потрачено около 200 миллионов евро. На данный момент IPO Lilium, размещенное на американской бирже Nasdaq, было профинансировано около 70 инвесторами.

Инсайдеры в отрасли утверждают, что разработчики электрических самолетов в США и Китае получают значительную государственную поддержку. После того, как финансовая помощь от Баден-Вюртемберга и Баварии была отклонена, CEO баденского производителя электрических воздушных такси Volocopter Дирк Хок выразил недовольство отсутствием политической поддержки. Том Эндерс сказал "Handelsblatt": "Успех Airbus никогда не состоялся бы без поддержки Германии и Франции".

США могут стать потенциальным направлением для посещения председателя совета директоров Lilium Тома Эндерса в сентябре, чтобы привлечь финансовых инвесторов для компании. В свете значительной государственной поддержки, получаемой разработчиками электрических самолетов в США, как отмечают инсайдеры, Соединенные Штаты представляют собой привлекательный вариант для Lilium.

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