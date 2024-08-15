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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Расследование подозрения в диверсии в казармах продолжается

Неавторизованное лицо якобы заметили на базе Люфтваффе в Кёльне. Вопрос еще не прояснен.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Расследование полиции продолжается после инцидента с безопасностью на базе ВВС в Кёльне-Ван
Расследование полиции продолжается после инцидента с безопасностью на базе ВВС в Кёльне-Ван

- Расследование подозрения в диверсии в казармах продолжается

Расследование продолжается после инцидента с безопасностью на авиабазе Кёльн-Ван

Расследование продолжается после инцидента с безопасностью на авиабазе Кёльн-Ван. На данный момент нет новых обновлений по делу, как подтвердил представитель по запросу. "Расследование естественным образом продолжается."

База была заблокирована в среду после первоначальных не подтвержденных подозрений, что водоснабжение могло быть саботировано. Полицию оповестили немецкие вооруженные силы (Бундесвер) после того, как на территории был замечен "неуполномоченный человек". Однако никого не нашли сразу. Тем не менее, было обнаружено отверстие в заборе, ведущее к водопроводным сооружениям базы.

Расследование качества воды

Бундесвер также сообщил об "аномальных значениях воды" и инициировал дальнейшие расследования, которые, как считают эксперты, могут занять некоторое время. Пока результаты не будут доступны, поставка питьевой воды на базе будет приостановлена. В то же время Бундесвер использует контейнеры. Сообщения о заболеваниях среди солдат не подтвердились после проверки.

Сначала полиция расследовала проникновение на территорию неизвестных лиц, как было объявлено в среду. Однако также было задействовано управление по защите конституции. Прокуратура Кёльна в четверг также сослалась на продолжающиеся расследования. "Пока не возбуждено никаких дел", - объяснил представитель этого органа.

Полиция продолжает расследовать подозрения на нахождение неуполномоченного человека на территории авиабазы Кёльн-Ван. Кроме того, полиция сотрудничает с управлением по защите конституции для углубленного изучения продолжающихся расследований.

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