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Расследование о стрельбе в Северном Рейн-Вестфалии, связанной с полицией

Еще одно оперативное действие полиции в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) заканчивается трагически для подозреваемого в нападении с ножом. Инцидент в Реcklinghausen расследуется дортмундской Следственной Task Force по требованиям беспристрастности.

 and  Viktoria Klein
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После инцидента в Моере во вторник сообщают о смертельных случаях стрельбы полиции в...
После инцидента в Моере во вторник сообщают о смертельных случаях стрельбы полиции в Реклингхаузене.

- Расследование о стрельбе в Северном Рейн-Вестфалии, связанной с полицией

После еще одного смертельного инцидента с участием правоохранительных органов в Северном Рейне-Вестфалии, дортмундская команда по расследованию убийств занимается расследованием произошедшего в Рекклингхаузене из-за вопросов беспристрастности. Как сообщается, 33-летний мужчина вызвал переполох в многоквартирном доме в среду вечером, согласно сообщениям полиции Дортмунда и прокуратуры Бохума. Свидетели утверждают, что он также был вооружен ножом.

По прибытии на место полицейские якобы столкнулись с опасной ситуацией: "В результате полицейский выстрелил в 33-летнего мужчину". Он получил смертельные ранения. Количество полицейских, участвовавших в инциденте, число выстрелов и количество использованного оружия все еще расследуются.

На день раньше, чем инцидент в Рекклингхаузене, мужчина был смертельно ранен полицией в Моerse на Нижнем Рейне. 26-летний немец, якобы страдавший серьезными психическими расстройствами, якобы бросился на офицеров с двумя ножами, что заставило их открыть огонь. Ранее поступило несколько экстренных звонков о том, что мужчина напал и угрожал нескольким прохожим.

События того же дня

Ранее в тот же день, в среду утром, полиция в Рекклингхаузене отреагировала на инцидент с ножом. 49-летний мужчина якобы ранил 53-летнего мужчину в коридоре многоквартирного дома. Предполагаемое оружие было быстро изъято. Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи, а другого мужчину задержали.

В Дорстене мужчина был ранен ножом во время ссоры с оппонентом. Как сообщает представитель полиции, в этом инциденте, произошедшем в среду вечером, якобы был использован нож. Подозреваемый сбежал, а раненый мужчина был найден на улице в историческом районе. Несмотря на продолжающиеся усилия, подозреваемого в нападении с ножом так и не удалось задержать до следующего утра.

Рост насилия с ножом

Насилие с ножом в общественных местах в Северном Рейне-Вестфалии резко возросло, увеличившись примерно на 43% до 3540 зарегистрированных случаев в прошлом году. Девять из них классифицируются как нападения. Подозрительный вдохновленный исламизм нападение в Солингене в прошлую пятницу, в результате которого 26-летний сирийский мужчина якобы убил троих и ранил восемь других ножом, вызвало широкое беспокойство и высокую политическую дискуссию о возможных последствиях.

После нападения в Солингене федеральное правительство рассматривает возможность ужесточения контроля за огнестрельным оружием. Если министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) добьется своего, ножи в общественных местах смогут иметь лезвия длиной не более шести сантиметров вместо нынешних двенадцати. Также будет введен общий запрет на ношение опасных ножей со складным лезвием.

Дортмундская команда по расследованию убийств изучает использование огнестрельного оружия в инциденте в Рекклингхаузене из-за вопросов беспристрастности, так как полицейский выстрелил в подозреваемого, якобы вооруженного ножом. Несмотря на рост насилия с ножом в Северном Рейне-Вестфалии, федеральное правительство рассматривает возможность ужесточения контроля за ножами.

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