- Расследование граффити с знаком "Z" в Черно-Лесном регионе

После неоднократного появления якобы инфamousного символа Z в граффити по всему Хаушаху, городу в районе Ортенау в Черном лесу, власти начали расследование уголовных дел. Об этом сообщил представитель полицейского управления в Оффенбурге. Граффити было обнаружено ранним утром в понедельник. Изначально символ "Z" использовался российскими войсками, обозначая их вторжение на Украину.

Личность или личности, ответственные за граффити в Хаушахе, остаются неизвестными, согласно заявлениям полиции. Очевидец якобы видел человека, наносившего граффити на фасад здания ночью.

Инцидент в приюте для беженцев

В ту же ночь в муниципалитете произошел пожар в здании для беженцев. К счастью, огонь был быстро потушен, и никто не пострадал. Полицейский спикер признал, что следователи не предполагают связи между "Z"-символами на зданиях и инцидентом в приюте для беженцев. Большинство жителей приюта не являются украинцами.

Пожар в куче дров

Затем в общине Кинцигталь произошло еще одно происшествие: по сообщениям полиции, загорелась куча дров вдоль лесной тропы. На место происшествия была вызвана пожарная бригада. В свете предположений о поджоге следователи изучают любую возможную связь с инцидентом в выходные дни.

Очевидец описал человека возле здания с горящей факелом, что может быть тревожным деталем в свете последующих пожаров. Расследование пожара в куче дров также исследует любую потенциальную связь с граффити "Z" или инцидентом в приюте для беженцев.

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