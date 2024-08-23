- Расследование бывшего ученого

В отношении бывшего ученого из Института Макса Планка в Гёттингене возбуждено расследование из-за предполагаемых незаконных опытов на животных. Как сообщает Нижнесаксонская государственная служба по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (LAVES), дело передано в прокуратуру города после проведенного расследования, как заявил представитель LAVES. Расследование выявило нарушения Закона об охране животных в двух отдельных опытах на животных.

Прокуратура Гёттингена пока не подтвердила дело. "Обычно такие дела поступают к нам в течение нескольких дней", - заявил представитель. Это не первый раз, когда исследователь сталкивается с критикой. В ноябре 2023 года Институт Макса Планка междисциплинарных наук принял меры, чтобы запретить ученому проводить дальнейшие опыты на животных в институте. В январе женщина подала жалобу на свое принудительное увольнение в Трудовой суд Гёттингена. Точная дата ее ухода не разглашается.

Как следует из суда, институт обвинил исследователя в проведении опытов на животных без предварительного разрешения уполномоченного органа. Предполагалось, что она хотела изучить, как мыши реагируют на нехватку кислорода. Ученый работала в институте несколько лет, и ее трудовой договор должен был продлиться до 2026 года.

Скандал бывшего ученого вокруг опытов на животных вызвал широкое беспокойство в научном сообществе. Предполагаемые незаконные опыты над животными являются серьезным нарушением Закона об охране животных и связанных с ним преступлений.

Хотя расследование выявило нарушения в двух опытах на животных, полный масштаб неправомерных действий исследователя все еще расследуется местной прокуратурой.

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