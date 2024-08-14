- Расследования детской порнографии - поиски

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Операции в Халле, в рамках расследования дела о детской порнографии, привели к изъятию многочисленных носителей данных и цифровых устройств хранения. В общей сложности было обыскано 22 квартиры и дома, а также различные транспортные средства в районе города Халле и региона Дессау, как сообщает полиция.

Операции были направлены на лиц в возрасте от 17 до 84 лет. Расследование сосредоточено на приобретении, хранении и распространении изображений, изображающих сексуальное насилие над детьми и подростками. Кроме того, полиция обнаружила и другие запрещенные предметы и наркотики.

Подозреваемые, задержанные во время операций, были переданы в полицию для дальнейшего допроса и возможного предъявления обвинений. В дальнейшем наличие детской порнографии на этих цифровых устройствах может потребовать сотрудничества между местными и национальными правоохранительными органами.

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