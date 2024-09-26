Рассказ о превращении OpenAI в одиночное предприятие стоимостью в миллиард долларов

Отток в OpenAI: Самуэль Альтман чувствует себя одиноким, когда ключевые фигуры уходят

Внутренний круг CEO OpenAI Самуэля Альтмана сокращается: объявление о уходе технолога-руководителя Миры Мурати добавляется к волне ухода высокопоставленных руководителей, стоявших у истоков ChatGPT. Текущие и бывшие члены команды заявляют, что Мурати была ключевой фигурой, управлявшей повседневными операциями. В посте в X 35-летний Альтман, часто выступавший лицом компании, упомянул о своем желании уделить время и пространство для личных исследований и поблагодарил Альтмана. Ее заявление не указывает на уход из-за конфликта.

Хотя их путь не всегда был гладким, Мурати briefly replaced Альтмана в качестве CEO в ноябре прошлого года после неожиданного увольнения со стороны совета директоров. Инсайдеры заявляют, что она внесла значительный вклад в временную замену Альтмана.

Источники, близкие к компании, сообщают, что Мурати ранее выражала обеспокоенность в отношении стиля руководства Альтмана перед определенными членами совета директоров. Она описывала некоторые тактики руководства как психологически абusive и намекала на возможную отставку. Однако Альтмана восстановили в должности CEO под давлением сотрудников и главного инвестора Microsoft всего несколько дней спустя.

Пристальное внимание инвесторов и структурные изменения

Мурати не единственный, кто уходит. Руководитель исследований Илья Суцкевер, также участвовавший в увольнении Альтмана, ушел в мае и основал компанию по разработке продвинутого программного обеспечения для искусственного интеллекта. Еще один сооснователь, исследователь Джон Шульман, присоединился к конкуренту Anthropic, а сооснователь и бывший президент Грег Брокман находится в отпуске до конца года.

Уход Мурати происходит в критический момент. OpenAI находится в процессе получения раунда финансирования на сумму до $6,5 миллиардов. Венчурный капиталист Thrive Capital согласен инвестировать около $1 миллиарда. Согласно предыдущим отчетам "The Wall Street Journal", OpenAI ведет переговоры с долгосрочным инвестором Microsoft, а также с Apple, Nvidia и MGX из Объединенных Арабских Эмиратов о возможных инвестициях.

Чтобы привлечь инвесторов, OpenAI, как сообщается, рассматривает возможность реорганизации своей собственности: некоммерческая организация по исследованию искусственного интеллекта планирует перейти от некоммерческой к коммерческой компании. При этом инвесторы больше не будут ограничены в получении прибыли от своих инвестиций, согласно "The Wall Street Journal". "Мы остаемся привержены развитию ИИ во благо всех", - заявило OpenAI. "Некоммерческая организация остается основой нашей миссии и будет существовать". Подробности о сроках и деталях пока не уточнены. Эксперты ожидают, что переход будет сложным и займет много времени.

Основанная в 2015 году как некоммерческая организация по исследованию искусственного интеллекта, OpenAI добавила в 2019 году дочернюю компанию OpenAI LP в качестве коммерческого подразделения. Крупные инвесторы, такие как программный гигант Microsoft, вложили миллиарды долларов в уникальную структуру собственности. Критики опасаются, что planned conversion может упустить из виду потенциальные негативные последствия ИИ. Ранее она распустила команду, занимающуюся этими вопросами. Аналитик по ИИ Тео Фам признает сложность разработки моделей ИИ, требующих значительных средств. Он объясняет, что некоммерческая организация не сможет накопить такую сумму, что требует привлечения большего числа прибыльных инвесторов. К сожалению, репутация OpenAI страдает в результате.

Противоположность Илона Маска

Илон Маск, CEO Tesla, также высказал свои взгляды на этот вопрос. В X он пишет, что превращение некоммерческой организации в коммерческую является незаконным. Он также сравнивает Альтмана с хитрым персонажем "Литтлфinger" из "Игры престолов".

Конверсия могла бы потенциально выгодно повлиять на Альтмана лично, согласно "Bloomberg". CEO, как ожидается, получит 7% акций компании, оцененных в $150 миллиардов, что сделает его богаче на $10,5 миллиардов. Альтман уже стал миллиардером благодаря своей деятельности в других стартапах.

Эксперт по ИИ Фам утверждает, что OpenAI должен продемонстрировать результаты, если хочет оправдать свою оценку. Однако способность компании удерживать своих лучших талантов может стать проблемой. "Но с новой структурой OpenAI может начать захватывающее новое путешествие, чтобы стать одной из самых влиятельных технологических компаний в мире", - добавляет Фам.

Экономика OpenAI может быть существенно затронута волной ухода высокопоставленных руководителей, таких как Мира Мурати и Илья Суцкевер. Попытки компании реорганизоваться и перейти от некоммерческой к коммерческой организации, как сообщается в "The Wall Street Journal", также могут иметь экономические последствия.

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