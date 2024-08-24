- Расширенный лесной пожар в Лукенвальде

Вблизи Люккенвальде в районе Телтов-Флеминг разгорелся крупный лесной пожар. Куча дров в районе Франкенфельде загорелась и распространилась на прилегающий лес, как сообщил региональный лесной пожарный инспектор Раймунд Энгель. Пострадало около 2-3 гектаров лесной территории, но угрозы для местного населения нет. Пострадавший лесной район находится рядом с федеральной дорогой B101.

Уровень опасности лесных пожаров в Бранденбурге в субботу был высоким или очень высоким. По словам Энгеля, произошло несколько лесных пожаров. Пожар в Барут/Марк, также расположенный в районе Телтов-Флеминг, уже ликвидирован, сказал Энгель. Также произошел пожар в районе Каблов города Кёнигс-Вустерхаузен в районе Даме-Шпревальд, но Энгель предположил, что он был относительно небольшим.

Облегчение - затем ухудшение опасности лесных пожаров

По данным Немецкого метеорологического агентства, ожидается облегчение с воскресенья. В этот момент опасность лесных пожаров будет высокой только в некоторых районах. Однако она ухудшится во многих местах с вторника, хотя и не так сильно, как в воскресенье.

Бранденбург, с его дефицитом осадков, обширными сосновыми лесами и песчаными почвами, является федеральной землей с самой высокой опасностью лесных пожаров. Как сообщает Министерство окружающей среды, запрещено в течение всего года разводить огонь или курить менее чем в 50 метрах от кромки леса. Оценка опасности лесных пожаров учитывает температуру воздуха, относительную влажность воздуха, скорость ветра, интенсивность осадков и атмосферное излучение.

Согласно прогнозу Немецкого метеорологического агентства, с вторника угроза дополнительных лесных пожаров в Бранденбурге будет возрастать. Несмотря на высокую опасность лесных пожаров в регионе, недавний пожар в районе Каблов был оценен как относительно небольшой.

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