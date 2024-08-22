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Расширенная выгода Walmart+: бесплатные виски и сниженные цены в Burger King

Walmart ожидает, что сервис подписки Burger King может оказать значительное влияние, превзойдя предложения Amazon.

 and  Michael Bootcampf
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Расширенная выгода Walmart+: бесплатные виски и сниженные цены в Burger King

Мерчандайзер сотрудничает с заведением быстрого питания, чтобы предоставить членам своей годовой подписки Walmart+ скидку 25% на заказы Burger King ежедневно и бесплатные Whoppers каждые три месяца, что было объявлено в четверг обеими сторонами.

Это последний бонус для Walmart+, четырехлетней инициативы, в основном направленной на конкуренцию с Amazon Prime. Она предлагает аналогичные привилегии, такие как бесплатная доставка и доставка продуктов в тот же день. Walmart сохраняет годовую плату ниже, чем у Prime ($139), и вводит подобные преимущества, чтобы конкурировать с его превосходством.

Для Burger King это сотрудничество предлагает организации еще один инструмент для привлечения клиентов быстрого питания - многие из которых сопротивляются повышению цен.

"Этот эксклюзивный бонус предназначен для экономии времени и денег членов, что соответствует их активному образу жизни, где покупка продуктов, планирование питания и приготовление пищи могут не всегда быть возможными", - заявила Walmart в пресс-релизе. Добавление преимущества Burger King "служит разумным и доступным решением для удовлетворения предпочтений в питании и напряженного графика".

Активация сделок требует от членов Walmart+ подключения своих аккаунтов к бесплатному профилю Burger King Royal Perks, и скидка применяется только к заказам, сделанным через приложение бургерной сети. Бесплатный бонус Whopper начнется в сентябре, а скидка в 25% начнется сразу.

Amazon и Walmart не раскрывают точное количество членов своих программ, но согласно независимым исследованиям, Walmart существенно отстает - 29 миллионов членов против 184 миллионов членов Amazon.

Два года назад Amazon сотрудничал с GrubHub, чтобы предложить членам Prime программу подписки GrubHub бесплатно. Соглашение было недавно продлено.

Это сотрудничество между мерчандайзером и заведением быстрого питания является стратегическим ходом для привлечения и удержания членов Walmart+, поскольку конкурентная борьба между Walmart+ и Amazon Prime усиливается. С помощью скидки и бесплатных Whoppers Burger King стремится успокоить клиентов, которые сопротивляются повышению цен в секторе быстрого питания.

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