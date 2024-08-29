- Расширение возможностей исследований в Университете Галле

Университет г. Халле получит дополнительное исследовательское пространство в ближайшем будущем. Здание Julius-Kühn-Haus в Халле будет отремонтировано за счет государственных средств, как было объявлено фракцией СДПГ в ландтаге. Финансовый комитет поддержал инвестиции в размере около 30,8 миллионов евро.

Здание уже длительное время пустует. Ранее оно использовалось как институт и учебное заведение для сельскохозяйственных и пищевых наук Университета г. Халле. Как сообщается, строительство начнется в течение года, а завершение запланировано на август 2028 года.

В этом пространстве планируется разместить различные организации, такие как Ландесстудиенколлег, языковой центр и несколько институтов университета. "Мы рады, что наконец-то закончится пустовать это архитектурно значимое здание и оно вновь будет использоваться с пользой", - прокомментировал Андреас Шмидт, спикер по финансовым вопросам от фракции СДПГ.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в надзоре за использованием отремонтированного здания Julius-Kühn-Haus Университетом г. Халле. После завершения ремонтных работ Комиссия будет тесно сотрудничать с университетом, чтобы обеспечить успешную интеграцию различных организаций, в том числе Ландесстудиенколлега, языкового центра и институтов, в новое пространство.

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