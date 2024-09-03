- Расширение возможностей для купания на открытом воздухе в Берлине

Лето выдалось таким жарким, что шесть берлинских водоёмов продлили свой сезон. Поклонники плавания могут насладиться купанием в Columbia Bath в районе Нойкёльн, а также в банях в Вилмерсдорфе и на Insulaner в Штеглице до 15 сентября, как объявили в Берлинской службе бассейнов. Пляжный бассейн в Ванзее также продолжит работу.

Летний бассейн в Мариендорфе будет работать до 22 сентября, а Олимпийский бассейн предоставит возможность купаться на открытом воздухе ещё неделю. Как и в 2020 году, бассейн Prinzenbad в Кройцберге продолжит работу, завершая сезон примерно в конце октября.

В связи с несколькими случаями беспорядков в некоторых берлинских банях в прошлом году Берлинская служба бассейнов, в сотрудничестве с городом, разработала и реализовала успешные стратегии. Представитель заявил, что ситуация удовлетворительная, и возможно будет опубликована статистика посетителей по окончании сезона.

Другие места для купания в Берлине, такие как Летний бассейн в Мариендорфе и бассейн Prinzenbad, также продлят свой сезон работы за пределами обычных дат закрытия. Олимпийский бассейн в Берлине является исключением, предлагая купание на открытом воздухе до 1 октября, тем самым присоединившись к другим водоёмам, которые работают дольше обычного.

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