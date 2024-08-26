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Федеральные земли ГерманииНовостиПреподавание немецкого языка

Расширение уроков немецкого языка и чтения в начальных школах.

Улучшение ключевых навыков чтения, письма и математики является решающим, в основном в начальной школе. Школы сейчас сталкиваются с более жесткими нормативными актами.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
В начальных школах крайне важно укреплять основные навыки чтения, письма и математических...
В начальных школах крайне важно укреплять основные навыки чтения, письма и математических вычислений.

- Расширение уроков немецкого языка и чтения в начальных школах.

В текущем учебном году число учителей в Рейнланд-Пфальце достигло рекордного уровня, превысив 44 000 человек. Более 1 660 новых учителей были приняты на работу, как объявила министр образования Стефани Хюбиг (СДПГ) в понедельник в Майнце. К концу учебного года 2024/25 все должности учителей будут заняты сертифицированными специалистами.

В настоящее время в Рейнланд-Пфальце обучаются около 548 000 учащихся в общеобразовательных и профессиональных школах, что на 10 000 человек больше, чем в штате. Около 41 250 мальчиков и девочек начнут свое образовательное путешествие.

Больше немецкого и чтения в начальной школе

Начиная с этого учебного года, будет добавлено 60 минут немецкого языка в неделю для второго класса начальной школы. Кроме того, министр Хюбиг объявила, что обучение английскому и французскому языкам будет усилено для третьего и четвертого классов, с 2 часами обучения в неделю.

В рамках немецкого языка будет введена обязательная ежедневная десятиминутная сессия чтения в начальной школе. Это дополнит уже существующие ежедневные занятия правописанием и устным счетом, которые есть во многих школах, по словам Хюбиг.

Обязательные тесты по чтению и математике

В этом учебном году в начальных школах будут введены регулярные оценки по чтению и математике, включая обязательные тесты. Количество тестов по немецкому языку для третьего и четвертого классов будет сокращено с десяти до восьми, а по математике - с шести до четырех.

Также расширится система полного дня в школе. В настоящее время почти 1 300 общеобразовательных школ в Рейнланд-Пфальце предлагают полный день, либо в обязательном, либо в добровольном порядке, согласно Хюбиг. Это составляет более 80% всех школ в регионе, всего 1 626 школ.

Министр образования Стефани Хюбиг также сосредоточена на улучшении немецкого языка, объявив об увеличении на 60 минут в неделю немецкого языка для второго класса начальной школы. Кроме того, она планирует усилить обучение английскому и французскому языкам для третьего и четвертого классов, предоставляя 2 часа обучения в неделю.

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