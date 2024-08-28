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ЭкономикаНовостиЛекарственные препараты Stada

Расширение Stada Pharmaceutical продолжается, но темпы роста продаж снижаются.

Несмотря на возможные трудности в производстве лекарств от простуды, фармацевтическая компания Гессе все еще способна расширять свои операции. Одновременно с этим запланированный вывод финансовых инвесторов откладывается.

 and  Alex Stellmacher
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В течение первой половины года фармацевтическая компания Stada показала рост.
В течение первой половины года фармацевтическая компания Stada показала рост.

- Расширение Stada Pharmaceutical продолжается, но темпы роста продаж снижаются.

Прибыль Стады резко выросла за счет продаж дженериков и специализированных лекарств

Фармацевтическая компания Стада сообщила о резком росте выручки благодаря продажам дженериков и специализированных лекарств. В первом полугодии компания зафиксировала рост продаж на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув около €2 миллиардов, как было объявлено из Бад-Вилбеля. При этом скорректированная операционная прибыль (EBITDA) выросла на 11% до €463,5 миллиона. Генеральный директор Петер Голдшмидт приписал этот рост превышению среднерыночных показателей. Чистая прибыль Стады за первое полугодие выросла на 15% до €186 миллионов по сравнению с предыдущим годом.

Известная своими средствами от простуды Гриппостад и солнцезащитным продуктом Ладивал, Стада увеличила продажи дженериков и специализированных лекарств на двузначные проценты, в том числе благодаря появлению новых брендов. Тем не менее, продажи безрецептурных лекарств выросли всего на 3%, что Стада объяснила сдержанным сезоном простуд и гриппа, что привело к снижению спроса на некоторые из их собственных брендов.

Исключая российский бизнес, который владельцы, частные инвестиционные компании Бэйн Капитал и Кинвен, решили выделить в отдельную компанию, результаты первого полугодия оказались положительными. Это решение является частью планов по продаже или размещению Стады на фондовой бирже. Ранее вносивший более 15% в продажи российский бизнес считался серьезным препятствием. Несмотря на конфликт в Украине, Стада отказалась покидать Россию, подчеркнув важность поставок медицинских препаратов местному населению.

Переговоры о потенциальной продаже или IPO Стады, в которой работает около 11 500 человек, затягиваются дольше, чем ожидалось. Бэйн Капитал и Кинвен все еще ведут переговоры с потенциальными покупателями, в том числе частными инвестиционными компаниями и фармацевтическими компаниями. Помимо этих переговоров, также ведутся приготовления к IPO.

Основной рост выручки Стады произошел за счет продаж лекарственных средств Стады, в том числе дженериков и специализированных лекарств. Несмотря на скромный рост продаж безрецептурных лекарств на 3%, именно сильная производительность лекарственных средств Стады способствовала общему росту.

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