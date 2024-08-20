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Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
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Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает возрастающую тенденцию количества сервисных учреждений, способствующих этому стремлению.

- Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Большинство районов и независимых городов в Саксонии предоставляют специальные услуги для профессионалов, которые срочно нужны. В Циттау недавно открылся десятый Центр приёма в Свободном государстве. Как сообщает Саксонский центр по обеспечению квалифицированными кадрами и хорошей работой (ЗЕФАС), эти учреждения служат важными точками контакта tanto для новоприбывших, как и для работодателей, способствуя профессиональной интеграции. Район Мейсен запустил Приложение "Добро пожаловать", чтобы облегчить процесс адаптации с помощью информации и предложений поддержки.

"Мы не просто оказываем помощь при прибытии, а создаем среду, в которой новоприбывшие могут остаться надолго и почувствовать себя как дома", - объяснил районный администратор Гёрлица Штефан Майер (ХДС) на открытии Центра приёма в Циттау. Эта точка контакта в трехсторонней зоне с Польшей и Чехией служит "гидом по приёму", помогая в таких задачах, как поиск жилья или работы, получение места в детском саду, организация подходящих досуговых мероприятий, облегчение интеграции и языковых курсов, а также решение административных вопросов.

Район в восточной Саксонии сильно страдает от нехватки квалифицированных кадров. В 2022 году вакансии здесь оставались незанятыми в среднем 199 дней, в отличие от 144 дней по стране в целом - тенденция, которая растет.

Пилотный проект в клинике Гёрлица

С этого весны в европейском городе Гёрлиц-Згожелец действует Команда приёма, помогающая компаниям нанимать иностранных квалифицированных специалистов. В этом немецко-польском пограничном городе расположены несколько компаний и учреждений, ориентированных на международный рынок.

В этом весне в муниципальной больнице Гёрлица был запущен пилотный проект по обучению международного медицинского персонала. По собственным заявлениям, в этой больнице уже работают люди из 27 стран. Швейцарский производитель оборудования Скан обосновался на бывшей электростанции в Гагенвердере, где в настоящее время работают более 320 человек из 11 стран.

Специализированные услуги для квалифицированных кадров в Саксонии важны tanto для новоприбывших, как и для работодателей, способствуя их профессиональной интеграции. Чтобы бороться с серьезной нехваткой квалифицированных кадров в районе восточной Саксонии, город Гёрлиц ввел Команду приёма для помощи компаниям в найме иностранных квалифицированных специалистов.

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