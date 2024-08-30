- Расширение органического сельского хозяйства означает уменьшение поголовья скота, особенно свиней и крупного рогатого скота.

Эволюция сельского хозяйства в Саксонии-Анхальт за последние годы показала сдвиг в сторону органического сельского хозяйства. По данным Государственного статистического управления и министра сельского хозяйства Свены Шульце (ХДС), наблюдается устойчивый рост органического сельского хозяйства. Данные сельскохозяйственной структурной статистики показывают существенное сокращение поголовья овец, крупного рогатого скота и свиней в Саксонии-Анхальт за последнее десятилетие.

Президент Государственного статистического управления Михаэль Райхерт прокомментировал: "Сельское хозяйство в Саксонии-Анхальт переживает трансформацию благодаря растущей озабоченности сохранением экосистем и развитию технологий".

Одновременно с этим, сельское хозяйство не потеряло свою экономическую важность. В 2022 году сельское хозяйство в Саксонии-Анхальт создало около 20 800 рабочих мест, согласно данным статистического управления. Сельское хозяйство внесло почти 1,9 миллиарда евро в валовой региональный продукт, что составляет примерно 2,6% от общего валового регионального продукта. Лишь в Мекленбурге-Передней Померании сельское хозяйство составляет более высокий процент, 3,7%.

Тренд органического сельского хозяйства

В 2023 году около 600 ферм перешли на органическое сельское хозяйство. С 2013 года, когда было 342 таких фермы, это число почти удвоилось. Аналогичным образом, площадь, посвященная органическому сельскому хозяйству, удвоилась, согласно данным государственного управления. В целом, органическое сельское хозяйство охватывает около 10% всей сельскохозяйственной площади.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 19,5% (268 200 голов в 2023 году) за последнее десятилетие. Численность свиней сократилось более чем на 27% (895 000), а численность овец уменьшилась на 29,5% (62 500). Однако численность кур увеличилась более чем на 51%, достигнув почти 13 миллионов в 2023 году, что противоречит общенациональной тенденции. Даже в животноводстве очевиден тренд в сторону органического сельского хозяйства.

Сдвиг в сельском хозяйстве Саксонии-Анхальт за последние годы существенно повлиял на традиционное сельское хозяйство, делая органическое сельское хозяйство все более популярным. Согласно данным статистики, количество органических ферм в Саксонии-Анхальт почти удвоилось с 2013 года, достигнув примерно 600 в 2023 году.

Несмотря на сокращение поголовья некоторых видов скота, таких как крупный рогатый скот, свиней и овец, тренд в сторону органического сельского хозяйства также очевиден в животноводстве. К удивлению, численность кур увеличилась более чем на 51% в течение этого периода.

Читайте также: