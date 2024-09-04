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Расширение муниципального учреждения в Шпандау <unk> Увеличение числа доступных встреч

Лица, проживающие в Берлине и нуждающиеся в новых удостоверениях личности или имеющие вопросы относительно своих водительских прав, обычно должны проявлять терпение. Сенат стремится облегчить эту проблему, предложив создание нового гражданского бюро в Шпандау.

 and  Lauren Adams
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Открыт новый государственный орган в Шпандау
Открыт новый государственный орган в Шпандау

Управление или Руководящий орган в зависимости от контекста - Расширение муниципального учреждения в Шпандау <unk> Увеличение числа доступных встреч

В шумном берлинском районе Шпандау появился совершенно новый Центр обслуживания граждан. Это долгожданное заведение было официально открыто мэром района Каем Вегнером (ХДС) в торговом центре Стаакен. Этот Центр обслуживания граждан в местном торговом центре призван служить современным и центральным хабом для решения вопросов жителей, и ожидается, что он предложит дополнительно 3000 мест для записи в месяц.

Этот шаг должен облегчить бремя не только административным органам района, но и всему городу. Берлинский Сенат планирует создать больше Центров обслуживания граждан, чтобы справиться с постоянной нагрузкой на существующие.

Вегнер: Быстрое и бесхлопотное решение вопросов

"Наша цель - помочь людям быстро и легко решить свои вопросы в Центре обслуживания граждан", - сказал Вегнер. Благодаря новому месту, дополнительному персоналу во всех Центрах обслуживания граждан, гибкой команде работников, так называемому "плавающему пулу", и дальнейшим цифровым услугам, прогресс очевиден, сказал мэр.

По словам района, проект был завершен в течение года. Грегор Кемперт (СПД), член районного совета по социальным вопросам и услугам для граждан, поблагодарил Сенат за поддержку. С открытием нового Центра обслуживания граждан в этом густонаселенном районе выполняется социальная ответственность и расширяются местные услуги.

В этом году еще один Центр обслуживания граждан откроется в районе Марцан-Хеллерсдорф. В следующем году планируется открытие в районах Трептов-Кёпеник и Панков. Новый Центр обслуживания граждан уже открылся в Берлине-Ми́тте.

В этих офисах жители могут подать заявление на получение паспорта и удостоверения личности, а также заниматься водительскими правами и регистрацией транспортных средств. Однако запись в Берлинских Центрах обслуживания граждан часто бывает сложной. Чтобы упростить запись, было назначено более 100 дополнительных сотрудников, согласно данным Сената.

Берлинский Сенат привержен созданию большего количества Центров обслуживания граждан для облегчения нагрузки на существующие, как сказал Вегнер. Комиссия, возглавляемая Сенатом, усердно работает над улучшением местных услуг и выполнением социальной ответственности.

С открытием нового Центра обслуживания граждан в Марцан-Хеллерсдорфе и дальнейшими офисами в Трептов-Кёпенике и Панкове Комиссия стремится предоставить жителям Берлина более удобные и оперативные услуги.

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