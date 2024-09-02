- Расширение инфраструктуры системы центрального отопления аэропорта и Lufthansa Technik

Город Гамбург планирует обеспечить теплоснабжение для Люфтганзы Техник и аэропорта начиная со второй половины 2028 года. Энергетическая компания города намерена построить трубопровод длиной 4,7 километра к этим объектам, как было объявлено совместно. Тепло, которое будет поставлено этим предприятиям, должно покрыть годовую потребность в 17 000 квартир.

Это расширение позволит энергетическим сетям подключить жилые и коммерческие здания в северной части города к сети после 2030 года. Как заявил Андреас Рихофф (СДПГ), государственный советник экономического ведомства, это не было бы финансово выгодно без нового трубопровода, как было объявлено.

Люфтганза Техник ожидает снизить свои выбросы тепла в Гамбурге на две трети благодаря этому трубопроводу. Компания планирует достичь нулевых выбросов углерода на своем основном гамбургском объекте к 2045 году. С другой стороны, аэропорт планирует сократить около 80% своих выбросов CO2 от теплоснабжения за счет теплоснабжения. Аэропорт планирует достичь нулевых выбросов CO2 к 2035 году.

В заявлении не уточнялись затраты на проект или источник теплоснабжения. Теплоснабжение - это поставка тепла и горячей воды в здания через трубы.

Вероятно, систему теплоснабжения будет питать возобновляемая энергия, как было объявлено совместно, чтобы помочь Люфтганзе Техник и аэропорту достичь своих целей по снижению выбросов. Выбирая возобновляемую энергию, Люфтганза Техник планирует дальнейшим образом снизить свои выбросы тепла более чем на две трети.

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