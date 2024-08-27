- Расширяем объяснение инцидента: стрельба на Франкфуртском центральном вокзале

Следуя трагическому инциденту на главном железнодорожном вокзале Франкфурта, произошедшему неделю назад, появляются все новые подробности о мотивах этого ужасного поступка. Как заявил Мехмет Танриверди, заместитель главы немецкой курдской общины, оба участника инцидента - мужчина, который стрелял, и мужчина, который был застрелен - были курдами из приграничного региона Турции и Сирии. Он получил эту информацию из различных источников в общине.

Подозрение в причастности к убийству 27-летнего мужчины на железнодорожной платформе во вторник вечером пало на 54-летнего мужчину из округа Ортенау в Баден-Вюртемберге. Этот инцидент глубоко потряс и расстроил курдскую общину в Германии, как заявил Танриверди.

В качестве посредников курды считают, что жертва когда-то сама была агрессором, убив молодого человека на клубничной ферме в турецком городе Анталья в 2016 году, после чего она бежала в Германию, опасаясь последствий своего преступления. К сожалению, как заявила община, молодой человек был очень беспечен в своих социальных сетях, что сделало его легкой мишенью для врагов. Дядя погибшего теперь подозревается в совершении преступления во Франкфурте, как заявил Танриверди.

В драматическом повороте событий, конфликт вернулся в эту семью, как заявил Танриверди. Поскольку турецкие власти не могут вмешаться в этот вопрос, местный общинный лидер в Турции должен действовать как посредник и работать над примирением между семьями. Курдская община в Германии также хочет внести свой вклад в решение этого конфликта, как заявил Танриверди.

Кровная месть, пережиток прошлого, по словам Танриверди, все еще распространена в некоторых сельских районах Курдистана, в том числе в регионах с преимущественно курдским населением, в основном в Турции, Сирии, Ираке и Иране. В основном это связано с вопросами собственности или отношений, и такие междоусобицы продолжают существовать в этих районах.

Трагический инцидент на железнодорожном вокзале Франкфурта привел к циклу кровопролития, так как он, похоже, является продолжением прошлого конфликта из турецкого города Анталья. Турецкие власти, не имея возможности вмешаться, оставили разрешение этого насильственного конфликта местному общинному лидеру в Турции и курдской общине в Германии.

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